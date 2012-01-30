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  • Производительность и экологичность Производительность и экологичность Производительность и экологичность

    Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

    19S4LCB/00

    Производительность и экологичность

    Эргономичный LED-дисплей Philips на 25 % состоит из переработанных материалов, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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    Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

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    Производительность и экологичность

    благодаря энергоэффективному эргономичному LED-дисплею

    • S Line
    • 48,3 см (19")
    • 1 280 x 1 024
    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

    Современное сенсорное управление

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Нулевое содержание ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

    SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

    Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов/ 48 см
      Формат изображения
      5:4
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,294 x 0,294 мм
      Оптимальное разрешение
      1280 x 1024 @ 60Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      376,32 x 301,06 мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Яркость
      • SmartPower
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Испанский
      • Итальянский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Португальский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      SmartControl Premium

    • Подставка

      Настройка высоты
      110  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      11,3 Вт (станд.)
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      0,1 Вт
      В активном режиме
      17,6 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,1 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      404 x 394 x 227  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      444 x 400 x 174  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      404 x 347 x 55  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,71  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,84  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,03  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть
      Доля переработанных материалов
      25%

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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    • Стандарт EPEAT Gold действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт www.epeat.net.

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