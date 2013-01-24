Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/