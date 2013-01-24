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ЖК-монитор, LED-подсветка

19S4LSB5/01
Общая оценка / 5
  • Производительность и экологичность Производительность и экологичность Производительность и экологичность
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    ЖК-монитор, LED-подсветка

    19S4LSB5/01
    Общая оценка / 5

    Производительность и экологичность

    Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор, LED-подсветка

    Производительность и экологичность

    Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    Производительность и экологичность

    Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    Производительность и экологичность

    Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

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      Производительность и экологичность

      благодаря энергоэффективному LED-дисплею

      • S Line
      • 48,3 см (19")
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

      SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

      SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

      TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

      TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

      Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

      SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

      Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

      Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

      Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

      Нулевое содержание ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

      При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        19 дюймов/ 48 см
        Рабочая область просмотра
        376,32 x 301,06 мм
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
        Формат изображения
        5:4
        Оптимальное разрешение
        1280 x 1024 @ 60Гц
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,294 x 0,294 мм
        Угол просмотра
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • VGA (аналоговый)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Яркость
        • SmartPower
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        SmartControl Premium
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Польский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8/7/Vista

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        Режим ECO
        9 Вт (типич.)
        В активном режиме
        14,3 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,1 Вт
        В выключенном состоянии
        0,1 Вт
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        404 x 418 x 194  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        404 x 346 x 61  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        465 x 457 x 139  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        3,20  кг
        Изделие без подставки (кг)
        2,80  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        4,82  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • BSMI
        • Маркировка CE
        • cETLus
        • FCC класс B
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • WEEE

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Основание
        Черный
        Отделка
        Текстура

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