19S4QAB/01
Удобные функции и непревзойденное качество работы
Дисплей Philips на 25 % состоит из переработанных материалов, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность.Узнать обо всех преимуществах
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В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом
SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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