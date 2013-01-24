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Удобные функции и непревзойденное качество работы
Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобные функции и непревзойденное качество работы
Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах
Удобные функции и непревзойденное качество работы
Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобные функции и непревзойденное качество работы
Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах
В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом
SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Мощность
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус