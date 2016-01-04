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    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    19S4QAB/01

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Дисплей Philips на 25 % состоит из переработанных материалов, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность.

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    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

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    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    для эффективных результатов

    • S Line
    • 48,3 см (19")
    • 1280 x 1024 (SXGA)
    Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

    Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

    SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

    SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

    Нулевое содержание ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов (48,3 см)
      Формат изображения
      5:4
      Тип ЖК-панели
      IPS-ADS ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,293 x 0,293 мм
      Оптимальное разрешение
      1280 x 1024 @ 60Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      374,78 x 299,83 мм
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      1,5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Громкость
      • SmartPower
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      SmartControl Premium

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      8 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      11,13 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      404 x 418 x 194  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      465 x 457 x 139  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      404 x 346 x 61  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,82  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,20  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,80  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификация TCO
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть
      Доля переработанных материалов
      25%

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • BSMI
      • GS
      • ERGO
      • WEEE
      • PSB
      • C-Tick
      • cETLus
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • УКРАИНСКИЙ
      • CCC
      • CECP

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

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