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ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

19S4QAB/01
Общая оценка / 5
  • Удобные функции и непревзойденное качество работы Удобные функции и непревзойденное качество работы Удобные функции и непревзойденное качество работы
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    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    19S4QAB/01
    Общая оценка / 5

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Дисплей Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобные функции и непревзойденное качество работы

      для эффективных результатов

      • S Line
      • 48,3 см (19")
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

      Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

      Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

      SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

      Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

      SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

      SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

      Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

      Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

      При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

      Нулевое содержание ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        IPS-ADS ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        19 дюймов (48,3 см)
        Рабочая область просмотра
        374,78 x 299,83 мм
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
        Формат изображения
        5:4
        Оптимальное разрешение
        1280 x 1024 @ 60Гц
        Время отклика (типич.)
        5 мс (серый к серому)*
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,293 x 0,293 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • VGA (аналоговый)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Встроенные АС
        1,5 Вт x 2
        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Громкость
        • SmartPower
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        SmartControl Premium
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        Режим ECO
        8 Вт (типич.)
        В активном режиме
        11,13 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
        В режиме ожидания
        < 0,3 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        < 0,3 Вт (типич.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        404 x 418 x 194  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        404 x 346 x 61  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        465 x 457 x 139  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        3,20  кг
        Изделие без подставки (кг)
        2,80  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        4,82  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами (экспериментально)
        70 000 ч (без подсветки)

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • Сертификация TCO
        • RoHS
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Доля переработанных материалов
        25 %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • SEMKO
        • BSMI
        • GS
        • ERGO
        • WEEE
        • PSB
        • C-Tick
        • cETLus
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • УКРАИНСКИЙ
        • CCC
        • CECP

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Основание
        Черный
        Отделка
        Текстура

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          • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
          • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse