Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

Светодиодный дисплей Philips MVA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.