Ключевые слова для поиска

  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
    Маркировка энергоэффективности
    Для получения более подробной информации загрузите Маркировка энергоэффективности (PDF 376.0KB)

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    200V4QSBR/00

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на этом привлекательном глянцевом светодиодном дисплее MVA с функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    • V Line
    • 20 (диагональ 49,6 см/19,53")
    Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

    Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

    Светодиодный дисплей Philips MVA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      49,6 см/19,53"
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      MVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,23 x 0,22 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость (макс.)
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      20  мс
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      434,88 (Г) x 238,68 (В)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      8 мс (серый к серому)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8.1
      Удобство пользователя
      • Авто/вниз
      • 4:3 широкоформатный/вверх
      • Яркость/назад
      • Меню/ОК
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Финский
      • Греческий
      • Венгерский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      13,97 Вт (метод проверки EnergyStar 7.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      F

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      479 x 369 x 213  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      535 x 389 x 131  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      479 x 299 x 50  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,79  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,72  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,39  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • WEEE
      • CCC
      • Маркировка CE
      • CECP
      • CEL
      • RoHS (Китай)
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC класс B
      • PSB
      • Сертификация TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Время отклика Smart Response является оптимальным значением, полученным в ходе тестов GtG (серый к серому) или BW (черный к белому).

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.