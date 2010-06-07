220P2ES/00
Экологичный эргономичный монитор для профессионалов
Экологичный монитор Philips 220P2, награжденный золотым сертификатом EPEAT, оснащен переключателем ZeroWatt, режимом Soft off с энергопотреблением 0,1 Вт, базой Smart Ergo, стереодинамиками и 4-портовым концентратором USB для повышения продуктивности работы и решения профессиональных задачУзнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Руководствуясь своим слоганом "Разумно и просто" компания Philips позволяет покупателям сделать ответственный выбор — ВЫКЛЮЧАТЬ монитор в тот или иной момент. Нажатием одной кнопки "ON/OFF", которая удобно расположена на задней панели монитора, потребление электроэнергии монитором снижается до нуля. В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии монитор полностью отрезан от сети переменного тока, сокращая таким образом углеродный след еще больше.
SmartTouch — это интеллектуальные сенсорные кнопки, заменившие обычные выступающие кнопки. Восприимчивые к самым легким прикосновениям, кнопки SmartTouch могут управлять включением монитора или яркостью и резкостью дисплея с функцией SmartImage Lite. Во время работы значки SmartTouch светятся, чтобы показать, что команда была выполнена.
Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.
Super Ergo Base представляет собой эргономичный монитор от Philips, который может не только наклоняться и поворачиваться, но и изменять высоту и угол поворота до 90 градусов, что позволяет настроить его положение в соответствии с личными предпочтениями для максимального комфорта и эффективности.
Функция поворота экрана обеспечивает использование монитора в портретном или альбомном режиме; чтобы изменить положение для удобства просмотра документа или изображения монитор поворачивается в требуемом направлении.
Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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