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  • Экологичный эргономичный монитор для профессионалов Экологичный эргономичный монитор для профессионалов Экологичный эргономичный монитор для профессионалов

    Brilliance ЖК-монитор с базой Pivot, USB и аудио

    220P2ES/00

    Экологичный эргономичный монитор для профессионалов

    Экологичный монитор Philips 220P2, награжденный золотым сертификатом EPEAT, оснащен переключателем ZeroWatt, режимом Soft off с энергопотреблением 0,1 Вт, базой Smart Ergo, стереодинамиками и 4-портовым концентратором USB для повышения продуктивности работы и решения профессиональных задач

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    Brilliance ЖК-монитор с базой Pivot, USB и аудио

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    Экологичный эргономичный монитор для профессионалов

    • 22" (55,9 см) P-line
    • WSXGA+

    Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Функция отключения ZeroWatt: экономия энергии на 100%

    Руководствуясь своим слоганом "Разумно и просто" компания Philips позволяет покупателям сделать ответственный выбор — ВЫКЛЮЧАТЬ монитор в тот или иной момент. Нажатием одной кнопки "ON/OFF", которая удобно расположена на задней панели монитора, потребление электроэнергии монитором снижается до нуля. В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии монитор полностью отрезан от сети переменного тока, сокращая таким образом углеродный след еще больше.

    Стильные элементы управления SmartTouch

    SmartTouch — это интеллектуальные сенсорные кнопки, заменившие обычные выступающие кнопки. Восприимчивые к самым легким прикосновениям, кнопки SmartTouch могут управлять включением монитора или яркостью и резкостью дисплея с функцией SmartImage Lite. Во время работы значки SmartTouch светятся, чтобы показать, что команда была выполнена.

    Стандарт EPEAT GOLD — гарантия безопасности для окружающей среды

    Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

    Регулировка по высоте на 130 мм для комфортного положения

    Super Ergo Base представляет собой эргономичный монитор от Philips, который может не только наклоняться и поворачиваться, но и изменять высоту и угол поворота до 90 градусов, что позволяет настроить его положение в соответствии с личными предпочтениями для максимального комфорта и эффективности.

    Поворот экрана на 90 градусов и разумная укладка кабелей

    Функция поворота экрана обеспечивает использование монитора в портретном или альбомном режиме; чтобы изменить положение для удобства просмотра документа или изображения монитор поворачивается в требуемом направлении.

    Концентратор USB с 4 портами для простоты соединения

    Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

    SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      22 дюйма/ 55,9 см
      Формат изображения
      16:10
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Шаг пикселей
      0,282 x 0,282 мм
      Оптимальное разрешение
      1680 x 1050, 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      SmartContrast
      500 000
      Угол просмотра
      176º (Г) / 170º (В), при C/R > 5
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
      USB
      USB 2.0 x 4
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Стереозвук

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X
      Удобство пользователя
      SmartImage, ПО SmartControl, SmartPower, Громкость, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский
      Другие удобства
      Крепление VESA (100x100 мм), Замок Kensington

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      Да (автоматический поворот)
      Настройка высоты
      130 миллиметра
      поворотный
      -65/65 градусов
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт (с функцией нулевого энергопотребления при отключении)
      В активном режиме
      <22,5 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      < 0,1 Вт
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      505 x 495 x 250 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      565 x 468 x 263 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      505 x 351 x 59 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      8,40 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,25 кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,15 кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      50 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      Стандарт EPEAT Gold, RoHS, EnergyStar 5.0
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, FCC, Класс B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

    • Корпус

      Цвет
      Серебристый/черный
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

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