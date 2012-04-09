221S3UCS/00
Простой в применении USB-монитор
USB-монитор Philips избавит вас от лишних хлопот. Монитор получает изображение и питание по одному кабелю через один из портов USB 2.0 с вашего ноутбука!Узнать обо всех преимуществах
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Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
USB-монитор Philips может демонстрировать изображения и получать питание через USB-разъем ноутбука через единственный USB-кабель. Вам не потребуется ни дополнительных шнуров питания, ни видеокабелей. Это дает простоту подключения и минимальное потребление энергии ноутбуком и монитором.
В этом USB-мониторе используется специальная LED-подсветка с минимальным расходом энергии, благодаря чему он может получать питание через USB-разъем на ноутбуке. Он потребляет около 9 ватт, благодаря чему расход энергии почти на 50% ниже, чем у обычного монитора с такими же характеристиками.
База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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