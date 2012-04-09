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  • Простой в применении USB-монитор Простой в применении USB-монитор Простой в применении USB-монитор

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    221S3UCS/00

    Простой в применении USB-монитор

    USB-монитор Philips избавит вас от лишних хлопот. Монитор получает изображение и питание по одному кабелю через один из портов USB 2.0 с вашего ноутбука!

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    ЖК-монитор, LED-подсветка

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    Простой в применении USB-монитор

    Питание и видеоизображение через один кабель USB

    • S Line
    • 54,6 см (21,5")
    • USB-монитор

    Мгновенное включение благодаря светодиодной технологии

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Универсальное подключение USB 2.0 для питания и передачи видео с ноутбука

    USB-монитор Philips может демонстрировать изображения и получать питание через USB-разъем ноутбука через единственный USB-кабель. Вам не потребуется ни дополнительных шнуров питания, ни видеокабелей. Это дает простоту подключения и минимальное потребление энергии ноутбуком и монитором.

    Сверхнизкое энергопотребление

    В этом USB-мониторе используется специальная LED-подсветка с минимальным расходом энергии, благодаря чему он может получать питание через USB-разъем на ноутбуке. Он потребляет около 9 ватт, благодаря чему расход энергии почти на 50% ниже, чем у обычного монитора с такими же характеристиками.

    Регулировка по высоте в пределах 70 мм для комфортного просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

    Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      150  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 160º (Г) / 150º (В)
      • @ C/R > 10
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход видеосигнала
      Порт USB 2.0

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      до 70  миллиметра
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      В выключенном состоянии
      0 Вт
      В активном режиме
      9 Вт (типич.) (USB 2.0)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый
      Дополнительный адаптер питания
      • Модель: DSA-20PFE-05 FEU 050300
      • DSA-20PFE-05 FCH 050300
      • DSA-20PFE-05 FUS 050300
      • Спецификации: 100-240 В (перем.)
      • 50/60 Гц
      • 0,7 А*
      Вход питания автомобильного зарядного устройства
      Порт USB 2.0

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      507 x 402 x 201  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      565 x 461 x 131  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      507 x 323 x 59  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,13  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,85  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,44  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CCC
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL

    • Корпус

      Цвет
      Серебристый
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

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    • Иногда может случиться так, что питания с 2 USB-портов ноутбука недостаточно для работы монитора. В этом случае вам может потребоваться дополнительный адаптер постоянного тока.

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