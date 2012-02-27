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  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    221TE4LB/00

    Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD

    Philips Motivo Full HD — великолепный монитор для мультимедийных развлечений. Оснащен цифровым ТВ-тюнером, входом HDMI и гарантирует мощный звук. Отличный выбор!

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    ЖК-монитор, LED-подсветка

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    Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD

    благодаря DTV-тюнеру

    • Motivo
    • 54,6 см (21,5")
    • Дисплей Full HD
    Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

    Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    SmartPicture для оптимизированного изображения

    SmartPicture для оптимизированного изображения

    SmartPicture — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartPicture динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

    Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

    Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Светодиодная технология для естественных цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Встроенный цифровой ТВ-тюнер для просмотра телепрограмм на мониторе ПК

    Цифровой телетюнер, встроенный в монитор, для приема высококачественного телесигнала из разных источников.

    Функция SmartSound для выбора наиболее подходящего режима аудиовоспроизведения

    Функция SmartSound позволяет выбирать различные режимы аудиовоспроизведения, такие как Фильм, Игры, Музыка и т.п., для автоматической активации предустановленных частот с целью оптимизации звучания соответственно выбранному режиму

    USB-разъем для фантастического качества MP3-музыки и просмотра фотографий в формате JPEG

    Мультимедийный USB-разъем позволяет напрямую просматривать фотографии и прослушивать музыку напрямую, без использования компьютера. Подключите USB-устройство к монитору и наслаждайтесь любимой музыкой или фотографиями с помощью удобного обозревателя контента, которым можно управлять с помощью пульта ДУ из комплекта поставки.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      54.6  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      21.5  (дюймы)
      Формат изображения
      • 16:9
      • Широкий экран
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Разрешение панели
      1920 x 1080
      Яркость
      250  кд/м²
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      Прогрессивное сканирование
      Улучшение экрана
      Антибликовое покрытие экрана

    • Подключения

      Разъемы для внешних устройств на задней панели
      • D-sub — 1 шт.
      • HDMI (1.4a) — 1 шт.
      • Наушники — 1 шт.
      • Аудиовход ПК — 1 шт.
      • Scart — 1 шт.
      • Выход SPDIF — 1 шт.(RCA)
      • Тюнер — 1 шт.
      • YPbPr — 1 шт., Л/П вход — 1 шт.
      Разъемы для внешних устройств на боковой панели
      • CI+
      • USB (JPG/MP3) — 1 шт.

    • Комфорт

      Простота установки
      • Подключение Plug & Play
      • Система автоматической настройки (ATS)
      Другие удобства
      Крепление VESA (100x100 мм)
      Тип пульта ДУ
      Пульт ДУ Philips RC6
      Удобство использования
      • Вывод на экран
      • Список программ
      • Управление на боковой панели
      Регулировка формата экрана
      • Авто (WSS)
      • Расширение формата 14:9
      • Расширение формата 16:9
      • Широкий экран
      • Режим Super Zoom
      • Увеличение субтитров
      • 4:3
      SmartSound
      • Кино
      • Драма
      • Игра
      • Новости
      • Индивидуальный
      • Спорт
      • стандартный
      Телетекст
      Режим Smart Text (1000 стр.)
      Языки экранных меню
      • Болгарский
      • Хорватский
      • Чешский
      • Датский
      • Голландский
      • Английский
      • Эстонский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Казахский
      • Латышский
      • Литовский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Польский
      • Румынский
      • Русский
      • Сербский
      • Словацкий
      • Словенский
      • Испанский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Украинский
      SmartPicture
      • Кино
      • Чоппер
      • Энергосбережение
      • Игра
      • Natural
      • Фото
      • стандартный
      • Яркий

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 3 Вт
      Улучшение звука
      • Incredible Surround
      • Функция Smart Sound
      Звуковая система
      • Моно
      • Стерео
      • Nicam Stereo

    • Подставка

      Наклон
      0/+15  градусов

    • Питание

      Электропитание
      100-240 В 50/60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      25,6 Вт (станд.) / 34 Вт (макс.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      Температура окружающей среды
      5 °C – 40 °C

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      Оптимальный: 1920 x 1080, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 24, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      529 x 384 x 174  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      567 x 446 x 116  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      529 x 345 x 38  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,37  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,24  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,0  кг

    • Тюнер/прием/передача

      Вход антенны
      Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
      Диапазоны тюнера
      • Гипердиапазон
      • S-канал
      • UHF
      • VHF
      ТВ-система
      • Система PAL I
      • Система PAL B/G
      • Система PAL D/K
      • Система SECAM B/G
      • Система SECAM D/K
      • SECAM L/L'
      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Дисплей тюнера
      PLL
      Цифровое ТВ
      • DVB-C
      • DVB-T
      Поддержка MPEG-2, MPEG-4
      Да
      CI/CI+
      Да (Клавиша Burn CI+)
      MHEG-5 v1.06
      Да

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания
      • Пульт ДУ (с батарейкой)
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Кабель VGA

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания
    • Пульт ДУ (с батарейкой)
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Кабель VGA
    Badge-D2C

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