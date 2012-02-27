Другие продукты в комплекте
- Шнур питания
- Пульт ДУ (с батарейкой)
- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель VGA
221TE4LB/00
Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
Philips Motivo Full HD — великолепный монитор для мультимедийных развлечений. Оснащен цифровым ТВ-тюнером, входом HDMI и гарантирует мощный звук. Отличный выбор!Узнать обо всех преимуществах
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ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
SmartPicture — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartPicture динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Цифровой телетюнер, встроенный в монитор, для приема высококачественного телесигнала из разных источников.
Функция SmartSound позволяет выбирать различные режимы аудиовоспроизведения, такие как Фильм, Игры, Музыка и т.п., для автоматической активации предустановленных частот с целью оптимизации звучания соответственно выбранному режиму
Мультимедийный USB-разъем позволяет напрямую просматривать фотографии и прослушивать музыку напрямую, без использования компьютера. Подключите USB-устройство к монитору и наслаждайтесь любимой музыкой или фотографиями с помощью удобного обозревателя контента, которым можно управлять с помощью пульта ДУ из комплекта поставки.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Подставка
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Вес
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
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