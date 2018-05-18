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  • Яркие цвета и четкие детали без границ Яркие цвета и четкие детали без границ Яркие цвета и четкие детали без границ
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор

    226E9QSB/00

    Яркие цвета и четкие детали без границ

    Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре.

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    ЖК-монитор

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    Яркие цвета и четкие детали без границ

    • E Line
    • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage Lite
      Рабочая область просмотра
      476,06 (Г) x 267,79 (В)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/50–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      102 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание, Меню, 4:3 / широкоформатный, Вход, SmartImage Lite
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (75x75 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      15,60 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      490 x 385 x 190 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      565 x 434 x 153 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      490 x 297 x 35 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,03 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,50 кг
      Изделие без подставки (кг)
      1,94 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40 °C
      Среднее время между отказами
      50 000 (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60 °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 7.0, RoHS, Не содержит ртуть, WEEE
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, VCCI, RCM, CECP, BSMI, PSB, MEPS, EPA, cETLus, УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Цвет
      Черный/серебристый
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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