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  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    226V4LAB/00

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден!

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    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

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    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    со стерео АС

    • V Line
    • 54,6 см (21,5")
    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Мощный звук благодаря мощности АС 2x2 Вт (среднекв.)

    Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе.

    Светодиодная LED-технология для ярких цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Угол просмотра
      170º (Г) / 160º (В), при C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      476,64 (В) x 268,11 (Ш)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
      Удобство пользователя
      Авто/вниз, Яркость/назад, Меню/ОК, Вкл./выкл. питание, Громкость/вверх
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Испанский, Упрощенный китайский, Турецкий
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      21,05 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      514 x 388 x 213 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      567 x 396 x 124 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      514 x 320 x 48 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,55 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,34 кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,00 кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      30 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 6.0, RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Сертификация TCO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки?

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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