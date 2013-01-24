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ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

226V4LAB/01
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
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    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    226V4LAB/01
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

      со стерео АС

      • V Line
      • 54,6 см (21,5")
      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

      Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

      ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

      Светодиодная LED-технология для ярких цветов

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Мощный звук благодаря мощности АС 2x2 Вт (среднекв.)

      Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе.

      Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

      SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

      Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        21,5 дюйма / 54,6 см
        Рабочая область просмотра
        476,64 (В) x 268,11 (Ш)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Яркость
        250  кд/м²
        SmartContrast
        10 000 000:1
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Шаг пикселей
        0,248x 0,248 мм
        Угол просмотра
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        Аудиовход ПК

      • Комфорт

        Встроенное аудио
        2,0 Вт x 2
        Удобство пользователя
        • Авто/вниз
        • Яркость/назад
        • Меню/ОК
        • Вкл./выкл. питание
        • Громкость/вверх
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows XP

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        В активном режиме
        21,05 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        514 x 388 x 213  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        514 x 320 x 48  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        567 x 396 x 124  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        3,34  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,00  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        4,55  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • BSMI
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • Сертификация TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • UL/cUL
        • WEEE

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        VGA, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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