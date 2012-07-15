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  • Высокопроизводительный IPS-дисплей Высокопроизводительный IPS-дисплей Высокопроизводительный IPS-дисплей

    ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

    227E4QSD/00

    Высокопроизводительный IPS-дисплей

    Наслаждайтесь изумительным качеством светодиодным изображения на этом IPS-дисплее с широким углом обзора. Элегантный тонкий дизайн и функция SmartImage Lite. Выбор очевиден!

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    ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

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    Высокопроизводительный IPS-дисплей

    для яркого, живого изображения

    • E Line
    • 54,6 см (21,5")
    • Дисплей Full HD
    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

    Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

    Современное сенсорное управление

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

    SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      14  мс
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage Lite
      Рабочая область просмотра
      475,2 (Г) x 267,3 (В)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage Lite
      • Вход
      • 4:3 / широкоформатный
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Португальский
      • Турецкий
      Другие удобства
      Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт
      В активном режиме
      25,4 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      510 x 398 x 179  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      562 x 475 x 98  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      510 x 314 x 37  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,74  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,20  кг
      Изделие без подставки (кг)
      1,83  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черная вишня
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    Badge-D2C

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