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Потрясающе красивый
Новый монитор Philips Blade 2 в стильном ультратонком дизайне, оснащенный IPS-дисплеем с широким углом обзора, готов к работе с максимальной эффективностью.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
SmartKolor — усовершенствованная технология, расширяющая видимую цветовую гамму дисплея. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея и обеспечивает насыщенность и реалистичность изображений для просмотра фотографий и видео в превосходном качестве.
SmartTxt — усовершенствованный алгоритм, улучшающий восприятие текстов, например документов в формате PDF или электронных книг, для чтения которых обычно требуется большая концентрация внимания.
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.
В новой серии мониторов Philips используются новейшие ультратонкие светодиоды, позволяющие сделать конструкцию более тонкой по сравнению с моделями предыдущего поколения. Такой дизайн не только делает монитор более привлекательным с эстетической точки зрения, но также не занимает много места!
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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