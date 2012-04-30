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    Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

    229C4QSB/00

    Потрясающе красивый

    Новый монитор Philips Blade 2 в стильном ультратонком дизайне, оснащенный IPS-дисплеем с широким углом обзора, готов к работе с максимальной эффективностью.

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    Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

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    Потрясающе красивый

    Ультратонкий высокопроизводительный IPS-дисплей

    • Blade 2
    • 54,6 см (21,5")
    • Дисплей Full HD
    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartKolor для насыщенного реалистичного изображения

    SmartKolor для насыщенного реалистичного изображения

    SmartKolor — усовершенствованная технология, расширяющая видимую цветовую гамму дисплея. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея и обеспечивает насыщенность и реалистичность изображений для просмотра фотографий и видео в превосходном качестве.

    SmartTxt для оптимальной читаемости дисплея

    SmartTxt для оптимальной читаемости дисплея

    SmartTxt — усовершенствованный алгоритм, улучшающий восприятие текстов, например документов в формате PDF или электронных книг, для чтения которых обычно требуется большая концентрация внимания.

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Современное сенсорное управление

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    Стильный дизайн и тонкий корпус для современных интерьеров

    В новой серии мониторов Philips используются новейшие ультратонкие светодиоды, позволяющие сделать конструкцию более тонкой по сравнению с моделями предыдущего поколения. Такой дизайн не только делает монитор более привлекательным с эстетической точки зрения, но также не занимает много места!

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      475,2 (Г) x 267,3 (В)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г)/56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      7 мс (серый к серому)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • Меню
      • Turbo
      • Вкл./выкл. питание
      • Вход
      • SmartImage
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -3/+15  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт
      В активном режиме
      25 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      509 x 401 x 180  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      565 x 533 x 139  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      509 x 316 x 34  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,67  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,73  кг
      Изделие без подставки (кг)
      1,74  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Глянцевое покрытие
      Основание
      Черное
      Фронтальная рамка
      Черная
      Задняя панель
      Черная

    Badge-D2C

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