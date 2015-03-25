Ультратонкая рамка в минималистичном стиле

Новые дисплеи Philips отличаются не только панелями, выполненными по новейшим технологиям, но и минималистичным дизайном, выраженным в ультратонкой рамке шириной всего 2,5 мм. Общий размер рамки вместе с черной полосой на панели шириной около 9 мм значительно уменьшен, что делает ее практически незаметной и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы с приложениями в многоэкранном режиме, такими как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие, создавая впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.