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  • Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS

    ЖК-монитор с функцией SmartImage Lite

    234E5QHSB/00

    Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS

    Стильный дисплей Philips с ультратонкой рамкой и экраном AH-IPS позволяет насладиться потрясающим реалистичным изображением. Благодаря технологии Mobile HD Link к дисплею можно подключить смартфон.

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    ЖК-монитор с функцией SmartImage Lite

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    Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS

    с ультратонкой рамкой, MHL

    • Ультратонкая рамка
    • 58,4 см (23")
    • MHL
    Ультратонкая рамка в минималистичном стиле

    Ультратонкая рамка в минималистичном стиле

    Новые дисплеи Philips отличаются не только панелями, выполненными по новейшим технологиям, но и минималистичным дизайном, выраженным в ультратонкой рамке шириной всего 2,5 мм. Общий размер рамки вместе с черной полосой на панели шириной около 9 мм значительно уменьшен, что делает ее практически незаметной и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы с приложениями в многоэкранном режиме, такими как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие, создавая впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

    Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

    Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

    В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

    SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

    SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      23 дюйма / 58,4 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      AH-IPS ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,265 x 0,265 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage Lite
      Рабочая область просмотра
      509,18 (Г) x 286,41 (В)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      5 мс (серый к серому)
      MHL
      1080 p при 30 Гц

    • Подключения

      Вход сигнала
      • HDMI (цифровой, HDCP)
      • MHL-HDMI (цифровой, HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход HDMI

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню
      • 4:3 / широкоформатный
      • Вход
      • SmartImage Lite
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      28,4 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      532 x 414 x 213  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      577 x 475 x 105  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      532 x 325 x 45  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,16  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,46  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,11  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • cETLus
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черная вишня/черный
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    Badge-D2C

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    • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
    • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

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