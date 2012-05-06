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    ЖК-монитор 3D со светодиодной подсветкой

    236G3DHSB/00

    Оцените игры в формате 3D на большом экране

    Погрузитесь в атмосферу игр 3D благодаря LED-монитору 236G от Philips. Большой монитор, 3D-очки без мерцания, несколько входов HDMI — игры еще никогда не были такими захватывающими!

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    ЖК-монитор 3D со светодиодной подсветкой

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    Оцените игры в формате 3D на большом экране

    • G Line
    • 58,4 см (23")
    • 3D, очки FPR
    Easy 3D для игр без мерцания

    Easy 3D для игр без мерцания

    Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра 3D-контента. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    SmartResponse ускоряет игры в 2D благодаря скорости отклика 2 мс

    SmartResponse ускоряет игры в 2D благодаря скорости отклика 2 мс

    SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.

    3D-очки без мерцания для комфортного просмотра

    Легкие, простые в применении поляризованные 3D-очки — ваш проводник в мир развлечений. Эти 3D-очки без эффекта мерцания не только просты в уходе и легкозаменяемы, но также и недороги, а значит можно приобрести отдельную пару для каждого члена семьи. А так как для их работы не нужны батарейки и провода, теперь вы, наконец, можете наслаждаться просмотром максимально долго.

    Преобразование 2D в 3D нажатием кнопки прямого доступа

    2D-коллекцию фильмов, игр и видеозаписей можно преобразовать в 3D одним нажатием кнопки! Функция легко включается нажатием кнопки на корпусе телевизора. Благодаря преобразованию в 3D вы по-новому взглянете на свою 2D-коллекцию.

    Автопереключение в режим 3D благодаря самым современным технологиям Blu-ray и игровым приставкам с HDMI

    Достаточно подключить через совместимый разъем HDMI 1.4a проигрыватель Blu-ray для игр и просмотра фильмов, чтобы 3D-дисплей Philips автоматически переключился в режим 3D с превосходным качеством изображения с первой секунды. Никаких проблем с настройками!

    SmartControl для простой настройки параметров дисплея

    Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    Технология Full HD LED для великолепного качества 2D-изображения

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      23 дюйма / 58,4 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,265 x 0,265 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      SmartResponse
      2 мс в режиме 2D (серый к серому)
      Рабочая область просмотра
      509,2 (Г) x 286,4 (В) мм
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/50–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Угол просмотра 3D
      • 80º (Г)/12º (В)
      • 3D CT < 10

    • Подключения

      Вход сигнала
      • HDMI x2
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход HDMI

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • 3D
      • Вкл./выкл. питание
      • Вход
      • Меню
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -5/+20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт
      В активном режиме
      23,85 Вт (типич.) (метод проверки energyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      566 x 426 x 219  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      615 x 441 x 115  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      566 x 355 x 54  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,61  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,26  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,03  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянец/текстура

    • Требования для 3D

      Автопереключение в режим 3D
      Требуется HDMI 1.4a
      Компьютерная периферия
      Требуется VGA-карта AMD/nVidia*
      ПО
      Бесплатный комплект программ Tridef 3D

    Badge-D2C

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    • В случае появления неприятных ощущений, например головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительного времени.
    • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр изображения 3D не рекомендуется детям младше 6 лет.
    • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой приводятся дополнительные сведения о 3D-технологии и ее воздействии на здоровье.
    • Дополнительные сведения о карте VGA и других требованиях для работы 3D см. на www.philips.com/support.

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