3D-очки без мерцания для комфортного просмотра

Легкие, простые в применении поляризованные 3D-очки — ваш проводник в мир развлечений. Эти 3D-очки без эффекта мерцания не только просты в уходе и легкозаменяемы, но также и недороги, а значит можно приобрести отдельную пару для каждого члена семьи. А так как для их работы не нужны батарейки и провода, теперь вы, наконец, можете наслаждаться просмотром максимально долго.