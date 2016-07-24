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    Brilliance ЖК-монитор с технологией PowerSensor

    240B7QPJEB/01

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    Четкое изображение высокого качества

    Дисплей Philips PowerSensor на 85 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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    Brilliance ЖК-монитор с технологией PowerSensor

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    Четкое изображение высокого качества

    с технологией PowerSensor

    • B Line
    • 24 (диагональ 61,1 см/24,1")
    • 1920 x 1200 (WUXGA)

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение USB обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70 %

    Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      61,1 см (24,1 дюйма)
      Формат изображения
      16:10
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,27 x 0,27 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1200 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      518,4 (Г) x 324 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
      USB
      USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, PowerSensor, Меню, Вкл./выкл. питание, Режим Low Blue
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Настройка высоты
      130 миллиметра
      поворотный
      - 175/175 градусов
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      15 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      12,18 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      595 x 520 x 187 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      533 x 360 x 57 миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      533 x 514 x 257 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      8,86 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,37 кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,07 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, Сертификат TCO Edge, RoHS
      Доля переработанного пластика
      85%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

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