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ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

240V5QDAB/01
Общая оценка / 5
  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
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    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

    240V5QDAB/01
    Общая оценка / 5

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips с входом HDMI и акустической стереосистемой. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips с входом HDMI и акустической стереосистемой. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips с входом HDMI и акустической стереосистемой. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips с входом HDMI и акустической стереосистемой. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

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      Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

      со стерео АС

      • V Line
      • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
      Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

      HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

      Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

      Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

      SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

      Мощный звук благодаря мощности АС 2x2 Вт (среднекв.)

      Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе.

      Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        IPS-ADS ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        60,5 см (23,8")
        Рабочая область просмотра
        527,04 (Г) x 296,46 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Время отклика (типич.)
        5 мс (серый к серому)*
        Яркость
        250  кд/м²
        SmartContrast
        10 000 000:1
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Шаг пикселей
        0,275 x 0,275 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • HDMI (цифровой, HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Встроенные АС
        2 Вт x 2
        Удобство пользователя
        • Вкл./выкл. питание
        • Меню/ОК
        • Яркость/назад
        • Громкость/вверх
        • Авто/вниз
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Finnish
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8.1

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        В активном режиме
        19,23 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        553 x 420 x 219  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        553 x 343 x 55  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        600 x 415 x 118  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        4,09  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,69  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        5,36  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        50 000 ч (без подсветки)  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • Сертификация TCO
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • BSMI
        • PSB
        • C-tick
        • УКРАИНСКИЙ
        • EPA

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        VGA, аудиокабель, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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          • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
          • Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse