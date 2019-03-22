Ключевые слова для поиска

  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
    Маркировка энергоэффективности
    Для получения более подробной информации загрузите Маркировка энергоэффективности (PDF 65.0KB)

    Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    242B9T/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.

    Узнать обо всех преимуществах

    Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    • B Line
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

    Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

    Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

    Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

    Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

    Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Крепление VESA для гибкости при установке

    Крепление VESA для гибкости при установке

    Подставка SmartStand с регулируемым углом наклона повышает производительность

    Подставка Philips SmartStand позволяет настраивать угол расположения экрана. Ее складной корпус Z-образной формы с точной настройкой высоты и угла наклона позволяет использовать дисплей в максимально удобном положении. Вы можете настроить подставку для удобного сенсорного управления либо для рисования / добавления примечаний. Вы также сможете расположить экран практически горизонтально на поверхности стола, если того потребуют обстоятельства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,275 x 0,275 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 72 % (CIE 1931)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      527 (Г) x 296,5 (В)
      Частота сканирования
      30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      93 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      EasyRead
      Да

    • Сенсорное

      Рейтинг IP
      IP65 (только передняя панель)
      Операционная система
      Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4
      Герметичность
      Сенсорный экран герметично прикреплен к рамке; сенсорный экран герметично прикреплен к ЖК-панели
      Активная область сенсора
      527 мм (Г) x 296,5 мм (В)
      Жесткость сенсорного стекла
      7 H
      Сенсорный интерфейс
      USB
      Метод сенсорного управления
      Стилус, палец, перчатка *
      Точки касания
      10 точек
      Сенсорная технология
      Проекционно-емкостная технология
      Область предотвращения срабатывания сенсорной панели
      >= 30 x 30 мм
      Покрытие сенсорного стекла
      Антиблик

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников
      HDCP
      HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP / DVI)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • Яркость
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Настройка высоты
      184 (по горизонтали), 75 (по вертикали)  миллиметра
      Наклон
      -5~90  градусов
      Угол наклона
      0~70 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      11,5 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      15,68 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      620 x 433 x 168  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      554 x 338 x 50  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      554 x 413 x 227  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      11,06  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      8,15  кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,86  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификация TCO
      • RoHS
      • WEEE
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • SEMKO
      • УКРАИНСКИЙ
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • cETLus

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A на USB-B, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да
      Аксессуары
      Стилус x 1 (черный)

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.