Ключевые слова для поиска

  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
    Маркировка энергоэффективности
    Для получения более подробной информации загрузите Маркировка энергоэффективности (PDF 199.0KB)

    Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game

    242G5DJEB/00

    Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр

    Изображение на современном игровом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, обеспечивая плавный, четкий видеоряд. С помощью режима SmartFrame можно выделять определенные области на экране. Специальные игровые предустановки и специальная клавиатура позволяют полностью контролировать процесс игры.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр

    • 144 Гц
    • 24" (61 см)
    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Функция SmartFrame подсвечивает области на экране для более быстрого обнаружения противника

    Функция SmartFrame подсвечивает области на экране для более быстрого обнаружения противника

    SmartFrame позволяет с легкостью определить местоположение ваших противников, подсвечивая определенные области на экране. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея в выбранной области, обращая внимание игрока именно на ту часть экрана, где могут появиться вражеские силы. Размер и качество изображения можно изменять в соответствии с вашими предпочтениями. Эта функция особенно хорошо подходит для игр RTS (стратегия в реальном времени).

    Функция SmartSize позволяет использовать для игры экраны разного размера

    Функция SmartSize позволяет использовать для игры экраны разного размера

    Функция SmartSize позволяет при необходимости настраивать размер экрана этого игрового дисплея Philips, а также легко переключаться между различными размерами. Теперь, благодаря SmartSize, на одном и том же дисплее вы сможете опробовать различные варианты прямо во время игры.

    Функция SmartKeypad обеспечивает быстрый доступ к персональным игровым настройкам

    Функция SmartKeypad обеспечивает быстрый доступ к персональным игровым настройкам

    SmartKeypad представляет собой пульт ДУ, специально разработанный для совместного использования с этим игровым дисплеем Philips. Он обеспечивает быстрый и удобный доступ к игровым настройкам при помощи 2 кнопок. Таким образом, вы можете сохранять и активировать две персональные игровые или любые другие настройки. При помощи дополнительных функциональных кнопок "вверх" и "вниз" можно легко перемещаться непосредственно по экранному меню и настройкам.

    SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

    SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

    SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.

    Подключение SmartConnect с разъемом HDMI, интерфейсами DisplayPort и Dual link DVI

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (Dual link DVI, DisplayPort, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Порт USB 3.0 обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши инвестиции окупят себя и в будущем!

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, позволяя значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободиться пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      24 дюйма / 61 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД (TN)
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,277 x 0,277 мм
      Оптимальное разрешение
      1920x1080 при 120 Гц (Dual-link DVI/DP)
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      80 000 000:1
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      SmartResponse
      1 мс (серый к серому)*
      Максимальное разрешение
      1920x1080 при 144 Гц (Dual-link DVI/DP)
      Рабочая область просмотра
      531,36 (Г) x 298,89 (В) мм
      Частота сканирования
      30–160 кГц (Г)/50–146 Гц (В)
      sRGB
      Да
      MHL
      1080 p при 30 Гц
      Стандартное разрешение
      1920x1080 при 60 Гц (VGA, HDMI, Dual-link DVI, DP)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-Dual Link (цифровой, HDCP)
      • HDMI (цифровой, HDCP)
      • MHL-HDMI (цифровой, HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • 4 порта USB 3.0 и 1 порт для быстрой зарядки
      • Клавиатура Smart — 1 шт.
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход HDMI

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      • Вкл./выкл. питание
      • SmartSize/Вверх
      • Меню/ОК
      • Вход
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/+20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      18,58 Вт (типич., метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      631 x 422 x 287  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      565 x 354 x 63  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      565 x 517 x 220  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      8,84  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,27  кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,13  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • Сертификация TCO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Этот дисплей Philips поддерживает частоту обновления до 144 Гц при подключении через разъемы Dual-Link DVI и DisplayPort. Убедитесь, что ваша графическая карта поддерживает частоту обновления 144 Гц и что на ней установлен драйвер последней версии.
    • По вопросам относительно поддержки частоты 144 Гц обращайтесь непосредственно к поставщику графической карты.
    • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
    • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
    • Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.