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Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
Изображение на современном игровом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, обеспечивая плавный, четкий видеоряд. С помощью режима SmartFrame можно выделять определенные области на экране. Специальные игровые предустановки и специальная клавиатура позволяют полностью контролировать процесс игры.Узнать обо всех преимуществах
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Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
SmartFrame позволяет с легкостью определить местоположение ваших противников, подсвечивая определенные области на экране. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея в выбранной области, обращая внимание игрока именно на ту часть экрана, где могут появиться вражеские силы. Размер и качество изображения можно изменять в соответствии с вашими предпочтениями. Эта функция особенно хорошо подходит для игр RTS (стратегия в реальном времени).
Функция SmartSize позволяет при необходимости настраивать размер экрана этого игрового дисплея Philips, а также легко переключаться между различными размерами. Теперь, благодаря SmartSize, на одном и том же дисплее вы сможете опробовать различные варианты прямо во время игры.
SmartKeypad представляет собой пульт ДУ, специально разработанный для совместного использования с этим игровым дисплеем Philips. Он обеспечивает быстрый и удобный доступ к игровым настройкам при помощи 2 кнопок. Таким образом, вы можете сохранять и активировать две персональные игровые или любые другие настройки. При помощи дополнительных функциональных кнопок "вверх" и "вниз" можно легко перемещаться непосредственно по экранному меню и настройкам.
SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.
Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (Dual link DVI, DisplayPort, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Порт USB 3.0 обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши инвестиции окупят себя и в будущем!
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, позволяя значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободиться пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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