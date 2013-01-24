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ЖК-монитор

243V5QSBA/01
Общая оценка / 5
  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
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    ЖК-монитор

    243V5QSBA/01
    Общая оценка / 5

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения — выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения — выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения — выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на дисплее Philips. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения — выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах

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      Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

      • V Line
      • 59,9 см (23,6")
      Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

      Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

      Светодиодный дисплей Philips MVA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        MVA
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        23,6 дюйма/59,9 см
        Рабочая область просмотра
        521,28 (В) x 293,22 (Ш)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Время отклика (типич.)
        25 (серый к серому)  мс
        SmartResponse (типич.)
        8 мс (серый к серому)
        Яркость
        250  кд/м²
        SmartContrast
        10 000 000:1
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3 000:1
        Шаг пикселей
        0,272 x 0,272 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • при C/R > 20
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        • Авто/вниз
        • 4:3 широкоформатный/вверх
        • Яркость/назад
        • Меню/ОК
        • Вкл./выкл. питание
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Finnish
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        В активном режиме
        21,07 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        551 x 420 x 220  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        551 x 344 x 52  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        600 x 415 x 118  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        3,66  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,22  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        5,00  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • BSMI
        • Маркировка CE
        • cETLus
        • FCC класс B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • Сертификация TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        VGA, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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          • Время отклика Smart Response является оптимальным значением, полученным в ходе тестов GtG (серый к серому) или BW (черный к белому).