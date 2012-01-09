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  • Отдых для ваших глаз Отдых для ваших глаз Отдых для ваших глаз

    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    248X3LFHSB/00

    Отдых для ваших глаз

    Инновационный дисплей Philips LightFrame 2 с уникальной рамкой излучает световые волны холодного голубого цвета особой длины, которые уменьшают усталость глаз и улучшают концентрацию, чтобы вы сохраняли хорошее самочувствие.

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    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

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    Отдых для ваших глаз

    Инновационный дисплей LightFrame уменьшает усталость глаз

    • LightFrame 2™
    • 60 см (23,6")
    Оптимизация SmartImage для удобства использования

    Оптимизация SmartImage для удобства использования

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartKolor для насыщенного реалистичного изображения

    SmartKolor для насыщенного реалистичного изображения

    SmartKolor — усовершенствованная технология, расширяющая видимую цветовую гамму дисплея. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея и обеспечивает насыщенность и реалистичность изображений для просмотра фотографий и видео в превосходном качестве.

    SmartTxt для оптимальной читаемости дисплея

    SmartTxt для оптимальной читаемости дисплея

    SmartTxt — усовершенствованный алгоритм, улучшающий восприятие текстов, например документов в формате PDF или электронных книг, для чтения которых обычно требуется большая концентрация внимания.

    HDMI-ready для развлечений в формате 16:9 Full HD

    HDMI-ready для развлечений в формате 16:9 Full HD

    Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через вход HDMI, цифровые видео и аудио сигналы высокого качества передаются с ПК или любого количества аудио- и видеоисточников, включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры, всего по одному кабелю.

    Инновационная технология LightFrame™ уменьшает усталость глаз

    Уникальная технология LightFrame стала очередным проявлением традиционного подхода Philips — с пользой применять инновации на практике. Технология LightFrame основана на научном принципе о том, что голубой свет, поступающий через один из трех рецепторов глаза, пробуждает ваши биологические часы, заряжает энергией и бодрит. При помощи специально разработанных эксклюзивных материалов рамка монитора Philips LightFrame излучает световые волны голубого цвета особой длины, которые помогают снизить усталость глаз и повысить концентрацию даже после длительной работы за монитором.

    Светодиодная технология для идеального качества изображения

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      59,9 см (23,6")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,272 x 0,272 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      SmartResponse
      2 мс (серый к серому)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • HDMI x2
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход HDMI

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • Вкл./выкл. питание
      • LightFrame
      • Меню/ОК
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -5/+20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Внешнее
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт
      В активном режиме
      16,72 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      < 0,3 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      578 x 443 x 194  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      630 x 518 x 120  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      578 x 369 x 40  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      6,30  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      5,10  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,60  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EPEAT Silver
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Глянцевое покрытие
      Основание
      Черный с основанием из литого алюминия
      Фронтальная рамка
      Голубая подсветка
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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