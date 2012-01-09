248X3LFHSB/00
Отдых для ваших глаз
Инновационный дисплей Philips LightFrame 2 с уникальной рамкой излучает световые волны холодного голубого цвета особой длины, которые уменьшают усталость глаз и улучшают концентрацию, чтобы вы сохраняли хорошее самочувствие.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
SmartKolor — усовершенствованная технология, расширяющая видимую цветовую гамму дисплея. Данная функция увеличивает RGB-уровень дисплея и обеспечивает насыщенность и реалистичность изображений для просмотра фотографий и видео в превосходном качестве.
SmartTxt — усовершенствованный алгоритм, улучшающий восприятие текстов, например документов в формате PDF или электронных книг, для чтения которых обычно требуется большая концентрация внимания.
Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через вход HDMI, цифровые видео и аудио сигналы высокого качества передаются с ПК или любого количества аудио- и видеоисточников, включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры, всего по одному кабелю.
Уникальная технология LightFrame стала очередным проявлением традиционного подхода Philips — с пользой применять инновации на практике. Технология LightFrame основана на научном принципе о том, что голубой свет, поступающий через один из трех рецепторов глаза, пробуждает ваши биологические часы, заряжает энергией и бодрит. При помощи специально разработанных эксклюзивных материалов рамка монитора Philips LightFrame излучает световые волны голубого цвета особой длины, которые помогают снизить усталость глаз и повысить концентрацию даже после длительной работы за монитором.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.