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    Monitor ЖК-монитор Full HD

    24E1N1100A/01

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    Работа со стилем

    Продуктивность в формате Full HD. Этот монитор оснащен всем необходимым для рабочего места, включая режим LowBlue для защиты глаз. Технология IPS LED с широким углом просмотра обеспечивает высокое качество изображения, а показатель MPRT 1 мс — высокую четкость картинки.

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    Monitor ЖК-монитор Full HD

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    Работа со стилем

    • Серия 1000
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    "Хранение кабелей" — это удобная система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Удобное крепление VESA

    Удобное крепление VESA

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2745 x 0,2745 мм
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      DCI-P3: 81,39 %, NTSC: 89,36 %, Adobe RGB: 87,82 %, sRGB: 102,66 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1500:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 при 120 Гц
      Рабочая область просмотра
      527,04 (Г) x 296,46 (В)
      Частота сканирования
      VGA: 30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В); HDMI: 30–140 кГц (Г) / 48–120 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SoftBlue
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      92,56 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      MPRT
      1 мс
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA x 1, HDMI 1.4 x 1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовыход
      • Аудиовход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню
      • Громкость
      • Вход
      • SmartImage
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      15,2 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      610 x 378 x 126  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      541 x 322 x 34  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      541 x 416 x 180  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,55  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,51  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,23  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • ETL
      • CEC
      • CB
      • Маркировка CE
      • UKCA
      • ЭМП
      • FCC
      • ICES-003
      • EnergyStar 8.0

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    Badge-D2C

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    • Охват DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC и Adobe RGB на основании CIE1976.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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