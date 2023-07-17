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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

    24M1N3200ZS/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Новые впечатления от игры

    Этот игровой монитор Philips станет универсальным решением для динамичного игрового процесса на ПК. Технология синхронизации, высокая частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс обеспечат плавность, а тонкая рамка и технология Ultra Wide-Color — эффект визуального погружения.

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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

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    Новые впечатления от игры

    • Evnia 3000
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

    Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 165 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 165 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2745 x 0,2745 мм
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 106 %*, sRGB 123,9 %*, Adobe RGB 90,4 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1100:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 @ 165 Гц*
      Рабочая область просмотра
      527,04 (Г) x 296,46 (В)
      Частота сканирования
      30–200 кГц (Г)/48–165 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      92,56 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      MPRT
      1 мс
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Premium

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI x 2, DisplayPort x1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      24 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      600 x 526 x 164  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      540 x 321 x 43  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      540 x 416 x 193  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,45  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,50  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,40  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • CCC
      • CECP
      • CEL
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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