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    Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Full HD

    24M2N3200S/01

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    Новые горизонты гейминга

    Этот монитор Fast IPS позволит быстрее реагировать на происходящее в игре благодаря частоте обновления 180 Гц. Высококачественная картинка HDR и разрешение Full HD гарантируют превосходные впечатления от игрового процесса.

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Full HD

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    Новые горизонты гейминга

    • Evnia 3000
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

    Панель Fast IPS: для динамичных игр и четкой картинки

    Панель Fast IPS: для динамичных игр и четкой картинки

    Эта функция создана для активного игрового процесса. Она не только устраняет эффект размытия движения в играх, но также прекрасно работает при выборе высоких значений частоты кадров для гарантированно качественных и четких изображений.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Расширенный динамический диапазон (HDR) для более реалистичного и яркого изображения

    Расширенный динамический диапазон (HDR) для более реалистичного и яркого изображения

    Расширенный динамический диапазон задает новый качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению новую глубину и реалистичность. Это расширенный диапазон цветов, который раньше невозможно было передать. Происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Умный прицел: для точной стрельбы и веселья в играх

    Умный прицел: для точной стрельбы и веселья в играх

    Цвет прицела задается по умолчанию. Когда умный прицел включен, его цвет будет меняться в зависимости от цвета фона. Умный прицел повышает точность прицеливания и позволяет легко замечать появляющихся противников.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Fast IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2745 x 0,2745 мм
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      Adobe RGB: 88 %, DCI-P3: 93 %, sRGB: 126 %, NTSC: 113 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 при 180 Гц*
      Рабочая область просмотра
      527,04 (Г) x 296,46 (В)
      Частота сканирования
      30–200 кГц (Г) / 48–180 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      93 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      HDR
      Поддержка HDR 10
      Smart MBR
      0,5 мс*

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      18,7 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      610 x 395 x 126  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      540 x 325 x 55  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      540 x 433 x 195  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,51  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,38  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,77  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • UKCA
      • ЭМП
      • FCC
      • ICES-003
      • MEPS
      • PSB
      • E-standby
      • KC

    • Корпус

      Цвет
      Угольно-черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

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