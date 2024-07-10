24M2N3200S/01
Новые горизонты гейминга
Этот монитор Fast IPS позволит быстрее реагировать на происходящее в игре благодаря частоте обновления 180 Гц. Высококачественная картинка HDR и разрешение Full HD гарантируют превосходные впечатления от игрового процесса.Узнать обо всех преимуществах
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Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
Эта функция создана для активного игрового процесса. Она не только устраняет эффект размытия движения в играх, но также прекрасно работает при выборе высоких значений частоты кадров для гарантированно качественных и четких изображений.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Расширенный динамический диапазон задает новый качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению новую глубину и реалистичность. Это расширенный диапазон цветов, который раньше невозможно было передать. Происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.
Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
Цвет прицела задается по умолчанию. Когда умный прицел включен, его цвет будет меняться в зависимости от цвета фона. Умный прицел повышает точность прицеливания и позволяет легко замечать появляющихся противников.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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