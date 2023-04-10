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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

    25M2N5200P/00

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    Игровой процесс нового уровня

    Игровой монитор с преимуществами разных линеек устройств. Технология SmartContrast и AMD FreeSync Premium при частоте обновления 280 Гц обеспечат плавный игровой процесс без задержек или снижения качества изображения.

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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

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    Игровой процесс нового уровня

    • Evnia 5000
    • 25 (диагональ 62,2 см/24,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

    Превосходная частота обновления 280 Гц для плавного игрового процесса

    Превосходная частота обновления 280 Гц для плавного игрового процесса

    Дисплей Philips Evnia 280 Гц позволит вам открыть для себя более яркие впечатления от игры. Низкая задержка ввода и технология переменной частоты обновления поможет погрузиться в игровой процесс, а широкий угол обзора и панель высокого разрешения с точной цветопередачей обеспечат реалистичность картинки на экране. Сосредоточьтесь на важном, выбрав оптимальное положение регулируемой подставки для комфортной работы и включив подавление мерцания, чтобы лишний раз не нагружать глаза.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.

    Новые экранные меню для яркого игрового процесса

    Новые экранные меню для яркого игрового процесса

    Мониторы Philips Evnia оснащены новыми экранными меню. Умная синхронизация MBR предлагает совместную работу MPRT и Adaptive-sync для устранения размытия и двоения изображения при сохранении высокой четкости даже при высокой частоте кадров. Smart ShadowBoost повышает четкость в темных сценах и позволит не выкручивать яркость на максимум. А функция Smart Crosshair поможет увереннее попадать по целям в шутерах.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      24,5 дюйма/62,2 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2832 x 0,2802 мм
      Яркость
      400  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M (RGB, 8 бит)
      Цветовая гамма (стандартная)
      Adobe RGB: 86,2 %, DCI-P3: 83,8 %, sRGB: 110 %, NTSC: 93,4 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      HDMI: 1920 x 1080 при 240 Гц; DP: 1920 x 1080 при 280 Гц* (оверклок)
      Рабочая область просмотра
      543,744 (Г) x 302,616 (В)
      Частота сканирования
      HDMI: 30–274 кГц (Г) / 48–240 Гц (В), DP: 30–310 кГц (Г) / 48–280 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      89.91 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      93~105 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Premium
      G-SYNC
      Да
      HDR
      Поддержка HDR 10
      Smart MBR
      0,5 мс

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
      Концентратор USB
      USB 3.2 1-го поколения / 5 Гбит/с, USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB-A 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток 2 с функцией быстрой зарядки B.C 1.2)

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Поворотная
      -/+ 30  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      18,7 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      730 x 420 x 188  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      557 x 331 x 64  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      557 x 508 x 239  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      7,60  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,64  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,30  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART

    • Корпус

      Цвет
      Темный сланец
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB с восходящим потоком, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да
      Аксессуары
      Кронштейн VESA

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости
    • Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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