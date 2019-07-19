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  • Просто эффект погружения Просто эффект погружения Просто эффект погружения
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    Изогнутый ЖК-монитор Full HD

    271E1CA/00

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    Просто эффект погружения

    Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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    Изогнутый ЖК-монитор Full HD

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    Просто эффект погружения

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 83 %*, sRGB 100 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Рабочая область просмотра
      597,9 (Г) x 336,3 (В) — при радиусе изгиба 1500*
      Частота сканирования
      30–85 кГц (Г) / 48–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      82 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      AMD FreeSync™ technology
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), HDMI (цифровой, HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание, Меню, Громкость, Вход, Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      33,2 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      611 x 462 x 203 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      730 x 538 x 186 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      611 x 367 x 43 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      6,86 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,41 кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,81 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40 °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60 °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, CU-EAC, TUV-BAUART, CB, cETLus, TUV/ISO9241-307, УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Radius of the arc of the display curvature in mm
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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