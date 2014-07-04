Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Вы прилагаете все усилия, чтобы победить в напряженной борьбе. И для этого требуется, чтобы видеоряд был максимально четким и плавным. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. А благодаря частоте обновления 144 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться. Минимальные показатели задержки ввода и отсутствие разрывов в изображении делают этот игровой дисплей Philips самым верным напарником в битве