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    Brilliance ЖК-монитор, NVIDIA G-SYNC™

    272G5DYEB/00

    Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры

    Станьте победителем любых соревнований благодаря игровому монитору Philips 272G5DYEB с диагональю 27". Технология NVIDIA G-SYNC™ предотвращает разрыв кадров и устраняет дрожание изображения. Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры!

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    Brilliance ЖК-монитор, NVIDIA G-SYNC™

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    Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры

    Технология NVIDIA G-SYNC™

    • G Line
    • 144 Гц
    • 68,6 см (27")
    NVIDIA G-SYNC™: плавность и быстрый отклик для захватывающих игр

    NVIDIA G-SYNC™: плавность и быстрый отклик для захватывающих игр

    NVIDIA G-SYNC™ — новая прогрессивная технология для дисплеев, обеспечивающая максимальную плавность и быстрый отклик для захватывающей игры. Великолепные характеристики G-SYNC™ достигаются при помощи синхронизации частоты обновления экрана и графического процессора компьютера с видеокартой GeForce GTX. При этом устраняются разрывы кадров, а дрожание и задержка изображения сводятся к минимуму. В результате сцены обновляются мгновенно, а объекты становятся четче. Получите выгодное преимущество в напряженной борьбе благодаря плавному процессу игры и превосходному качеству изображения.

    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Вы прилагаете все усилия, чтобы победить в напряженной борьбе. И для этого требуется, чтобы видеоряд был максимально четким и плавным. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. А благодаря частоте обновления 144 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться. Минимальные показатели задержки ввода и отсутствие разрывов в изображении делают этот игровой дисплей Philips самым верным напарником в битве

    SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

    SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

    SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur для плавного изображения

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur для плавного изображения

    В режиме NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) движущиеся объекты отображаются более четко, чем в обычном режиме — даже при такой высокой частоте обновления, как 120 Гц.

    NVIDIA 3D Vision Ready для полного погружения в игру

    NVIDIA 3D Vision Ready для полного погружения в игру

    Этот игровой монитор Philips оснащен технологией NVIDIA 3D Vision Ready. Откройте для себя новые впечатления благодаря невероятным характеристикам 3D Full HD 1080p! С новыми очками с технологией* NVIDIA 3D Vision™ 2 вы сможете погрузиться в реалистичный 3D-мир игр и фильмов, ведь эта технология обеспечивает в 2 раза более четкое 3D-изображение по сравнению с обычным 3D. На данный момент набор NVIDIA 3D Vision™ совместим с более чем 550 играми для ПК. * Для максимального погружения в 3D требуется дополнительный набор NVIDIA 3D Vision 2. См. веб-сайт http://store.nvidia.com/

    SmartErgoBase для комфорта даже при длительной игре

    SmartErgoBase для комфорта даже при длительной игре

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт для пользователя и уменьшает физическую усталость во время длительных игр, а возможность организации кабелей решает проблему спутанных проводов.

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Высокоскоростной концентратор USB 3.0 экономит время благодаря быстрой передаче данных

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, позволяя значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободиться пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД (TN)
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 144 Гц (DP)
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      SmartResponse
      1 мс (серый к серому)*
      Рабочая область просмотра
      597,6 (Г) x 336,15 (В) мм
      Частота сканирования
      30—160 кГц (Г)/30—150 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort 1.2
      • 4 порта USB 3.0 и 1 порт для быстрой зарядки

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      • Назад
      • Вниз
      • ULMB/вверх
      • Меню/ОК
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      150  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/+20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      • Внешнее
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      27,5 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      750 x 234 x 490  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      639 x 405 x 64  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      639 x 580 x 273  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      11,30  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      7,80  кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,00  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстура

    • Требования для 3D

      Требуется набор Nvidia 3D Vision
      Не входит в комплект

    Badge-D2C

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    • Убедитесь, что на ПК установлены: ОС Windows 7 или более новая версия, графическая карта Nvidia Geforce GTX650 Ti Boost (центральный процессор) или выше, драйвер последней версии.
    • Режимы G-Sync, ULMB и 3D Vision не могут работать одновременно: при включении одного из режимов два других должны быть отключены.
    • ULMB работает только при 85 Гц, 100 Гц и 120 Гц. 3D Vision работает только при 100 Гц и 120 Гц.
    • Требуется графическая карта NVIDIA и разъем DisplayPort. Информацию о совместимости с G-SYNC™ см. на www.geforce.com/g-sync.
    • По вопросам относительно поддержки частоты 144 Гц обращайтесь непосредственно к поставщику графической карты.
    • © 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC и 3D Vision являются товарными знаками и/или зарегистрированными торговыми знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.
    • ПО BATMAN: ARKHAM ORIGINS (Бэтмен: Летопись Аркхема) © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Разработано WB Games Montreal и Splash Damage. БЭТМЕН и другие персонажи, сходство с ними и связанные с ними элементы являются товарными знаками DC Comics © 2013. Все права защищены.
    • ЛОГОТИП WB GAMES, ЩИТ WB: ™, © Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)

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