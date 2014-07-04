272G5DYEB/00
Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
Станьте победителем любых соревнований благодаря игровому монитору Philips 272G5DYEB с диагональю 27". Технология NVIDIA G-SYNC™ предотвращает разрыв кадров и устраняет дрожание изображения. Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры!Узнать обо всех преимуществах
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NVIDIA G-SYNC™ — новая прогрессивная технология для дисплеев, обеспечивающая максимальную плавность и быстрый отклик для захватывающей игры. Великолепные характеристики G-SYNC™ достигаются при помощи синхронизации частоты обновления экрана и графического процессора компьютера с видеокартой GeForce GTX. При этом устраняются разрывы кадров, а дрожание и задержка изображения сводятся к минимуму. В результате сцены обновляются мгновенно, а объекты становятся четче. Получите выгодное преимущество в напряженной борьбе благодаря плавному процессу игры и превосходному качеству изображения.
Вы прилагаете все усилия, чтобы победить в напряженной борьбе. И для этого требуется, чтобы видеоряд был максимально четким и плавным. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. А благодаря частоте обновления 144 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться. Минимальные показатели задержки ввода и отсутствие разрывов в изображении делают этот игровой дисплей Philips самым верным напарником в битве
SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.
В режиме NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) движущиеся объекты отображаются более четко, чем в обычном режиме — даже при такой высокой частоте обновления, как 120 Гц.
Этот игровой монитор Philips оснащен технологией NVIDIA 3D Vision Ready. Откройте для себя новые впечатления благодаря невероятным характеристикам 3D Full HD 1080p! С новыми очками с технологией* NVIDIA 3D Vision™ 2 вы сможете погрузиться в реалистичный 3D-мир игр и фильмов, ведь эта технология обеспечивает в 2 раза более четкое 3D-изображение по сравнению с обычным 3D. На данный момент набор NVIDIA 3D Vision™ совместим с более чем 550 играми для ПК. * Для максимального погружения в 3D требуется дополнительный набор NVIDIA 3D Vision 2. См. веб-сайт http://store.nvidia.com/
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт для пользователя и уменьшает физическую усталость во время длительных игр, а возможность организации кабелей решает проблему спутанных проводов.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, позволяя значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободиться пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Требования для 3D
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