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  • Высокопроизводительный монитор AMVA Высокопроизводительный монитор AMVA Высокопроизводительный монитор AMVA

    ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

    273E3QHSS/00

    Высокопроизводительный монитор AMVA

    Этот LED-монитор AMVA обеспечивает превосходное изображение высокой контрастности. Большой размер, широкий угол обзора и яркое, живое изображение — все для ваших развлечений.

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    ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

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    Высокопроизводительный монитор AMVA

    для превосходного яркого изображения и высокой контрастности

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    • Дисплей Full HD
    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

    Разрешение Full HD 16:9 для игр и видео

    Разрешение Full HD 16:9 для игр и видео

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Современное сенсорное управление

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.

    Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

    SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Глянцевое покрытие для украшения Вашего интерьера

    Привлекательное, элегантное глянцевое покрытие дополнит и украсит Ваш интерьер.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД AMVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      5000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage Lite
      Рабочая область просмотра
      597,6(Г) x 336,2(В) мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      6 мс (серый к серому)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • HDMI
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Выход для наушников
      • Аудиовход ПК

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Втx2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Удобство пользователя
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      • Вход
      • SmartImage Lite
      • Громкость
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Турецкий
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт
      В активном режиме
      25,5 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      642 x 440 x 227  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      700 x 525 x 138  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      642 x 391 x 64  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      8,82  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      8,2  кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,5  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Серебристый
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

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