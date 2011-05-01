Стандарт EPEAT GOLD — гарантия безопасности для окружающей среды

Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.