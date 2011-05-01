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    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    273P3LPHES/00

    Инновационная технология PowerSensor экономит электроэнергию

    Экологичный светодиодный монитор Philips Professional 273P3, награжденный золотым сертификатом EPEAT, с помощью функции PowerSensor определяет присутствие пользователя и регулирует энергопотребление, экономя до 80 % энергии!

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    ЖК-монитор, LED-подсветка

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    Инновационная технология PowerSensor экономит электроэнергию

    • P Line
    • 68,6 см (27")

    SmartResponse составляет 1 мс

    SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения

    Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

    Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Стандарт EPEAT GOLD — гарантия безопасности для окружающей среды

    Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Концентратор USB с 3 портами для простоты соединения

    Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

    Поворот экрана на 90 градусов и разумная укладка кабелей

    Функция поворота экрана обеспечивает использование монитора в портретном или альбомном режиме; чтобы изменить положение для удобства просмотра документа или изображения монитор поворачивается в требуемом направлении.

    PowerSensor: экономия средств за счет низкого энергопотребления

    Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора.

    Регулировка по высоте для комфортного положения

    Super Ergo Base представляет собой эргономичный монитор от Philips, который может не только наклоняться и поворачиваться, но и изменять высоту и угол поворота до 90 градусов, что позволяет настроить его положение в соответствии с личными предпочтениями для максимального комфорта и эффективности.

    Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

    Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

    HDMI-ready для видео и аудио высокого качества по одному кабелю

    HDMI-ready устройство обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через вход HDMI, цифровые видео и аудио сигналы высокого качества передаются с ПК или любого количества аудио- и видеоисточников, включая телеприставки, проигрыватели DVD и ресиверы А/В всего по одному кабелю.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      170º (Г) / 160º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      597,6 x 336,15 мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP), HDMI
      USB
      USB 2.0 x 3
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников (3,5 мм штекер)x 1, Аудиовход ПК

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Громкость, Вкл./выкл. питание, PowerSensor, Меню
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      автоматический поворот экрана на 90 градусов по часовой стрелке
      Настройка высоты
      110 миллиметра
      поворотный
      65/-65 градусов
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      16,7 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт
      В активном режиме
      20,4 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      642 x 528 x 244 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      750 x 446 x 300 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      642 x 391 x 65 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      11,57 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      8,74 кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,38 кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      30 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 5.0, EPEAT Gold*, RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Сертификация TCO, UL/cUL, WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Серебристый
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

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    • Стандарт EPEAT Gold действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт www.epeat.net.

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