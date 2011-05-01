273P3LPHES/00
Инновационная технология PowerSensor экономит электроэнергию
Экологичный светодиодный монитор Philips Professional 273P3, награжденный золотым сертификатом EPEAT, с помощью функции PowerSensor определяет присутствие пользователя и регулирует энергопотребление, экономя до 80 % энергии!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения
Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.
Функция поворота экрана обеспечивает использование монитора в портретном или альбомном режиме; чтобы изменить положение для удобства просмотра документа или изображения монитор поворачивается в требуемом направлении.
Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора.
Super Ergo Base представляет собой эргономичный монитор от Philips, который может не только наклоняться и поворачиваться, но и изменять высоту и угол поворота до 90 градусов, что позволяет настроить его положение в соответствии с личными предпочтениями для максимального комфорта и эффективности.
Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.
HDMI-ready устройство обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через вход HDMI, цифровые видео и аудио сигналы высокого качества передаются с ПК или любого количества аудио- и видеоисточников, включая телеприставки, проигрыватели DVD и ресиверы А/В всего по одному кабелю.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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