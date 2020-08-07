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    Monitor ЖК-монитор с док-станцией USB-C

    276B1/00

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    Удобство подключения

    Этот монитор Philips поддерживает подачу питания 90 Вт и удобную док-станцию для ноутбука. Просматривайте изображения QHD, заряжайте ноутбук и подключайте кабель Ethernet — все это с помощью лишь одного кабеля USB-C. Сертификаты TUV означают снижение нагрузки на глаза.

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    Monitor ЖК-монитор с док-станцией USB-C

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    Удобство подключения

    с док-станцией USB-C

    • B Line
    • 68,6 см (27")
    • 2560 x 1440 (QHD)
    USB-C позволяет заряжать ноутбук напрямую от монитора

    USB-C позволяет заряжать ноутбук напрямую от монитора

    Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Интеллектуальное и гибкое управление питанием позволяет напрямую заряжать совместимый* ноутбук. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Вы можете смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Сертификация TUV Eye Comfort: ваши глаза устают меньше

    Сертификация TUV Eye Comfort: ваши глаза устают меньше

    Дисплеи Philips отвечают требованиям стандарта TUV Rheinland Eye Comfort и не вызывают усталости глаз при длительном использовании монитора. Сертификацию TUV Eye Comfort имеют такие функции дисплея Philips, как отсутствие мерцания, режим Low Blue, отсутствие отвлекающих бликов, широкий угол обзора, сохранение качества изображения при просмотре с разных углов, а также эргономичные подставки для комфортного просмотра. Отличное зрение поможет поддерживать высокую продуктивность.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70 %

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70 %

    Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.

    LightSensor для превосходной яркости при минимальных затратах электроэнергии

    LightSensor для превосходной яркости при минимальных затратах электроэнергии

    Технология LightSensor оптимизирует качество изображения с помощью интеллектуального датчика, регулируя яркость в зависимости от условий освещения — превосходное изображение при минимальных затратах электроэнергии.

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

    Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

    Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2331 x 0,2331 мм
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 104 %*, sRGB 107 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      2560 x 1440 с частотой 75 Гц*
      Рабочая область просмотра
      596,736 (Г) x 335,664 (В)
      Частота сканирования
      30–114 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      109 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort 1.4 — 1 шт., HDMI 1.4 — 2 шт., USB-C 3.2 (2-го поколения) — 1 шт. (восходящий поток, подача питания до 90 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      RJ45
      Ethernet ЛВС до 1 Гбит*, включение по сигналу ЛВС
      Выход сигнала
      Выход DisplayPort
      USB:
      USB-C — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP / USB-C)
      HBR3
      для USB-C

    • USB

      Подача питания
      USB PD версии 3.0
      Высокая скорость
      Передача данных и видео
      DP
      Встроенный режим Display Port Alt
      Макс. подача питания через USB-C
      До 90 Вт (5 В/3 А;7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/4,5 А)
      USB-C
      Двусторонний соединительный разъем

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • PowerSensor
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Финский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Португальский
      • Польский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Настройка высоты
      150  миллиметра
      Поворот на шарнире
      -90/+90
      Поворотная
      -180/+180  градусов
      Наклон
      -5/35  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      16,4 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      20,2 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      730 x 471 x 193  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      613 x 366 x 54  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      613 x 537 x 225  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      10,94  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      7,26  кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,47  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      85%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • cETLus
      • CB
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • УКРАИНСКИЙ
      • Сертификация TUV Eye Comfort
      • CCC
      • CECP
      • CEL

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C – C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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