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  • Потрясающие цвета. Стильный дизайн. Потрясающие цвета. Стильный дизайн. Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
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    ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    276E9QDSB/00

    Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

    Монитор Philips E line — это стильный дизайн и исключительное качество изображения. Насладитесь естественной цветопередачей благодаря тонкой рамке, широкому углу обзора и расширенной цветовой палитре с разрешением Full HD. Оцените безупречное качество изображения и привлекательный дизайн.

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    ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

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    Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    • Full HD (1920 x 1080)
    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 93 %*, sRGB: 124 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Рабочая область просмотра
      597,9 (Г) x 336,3 (В)
      Частота сканирования
      38–89 кГц (Г)/50–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      82 точки на дюйм
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      Технология AMD FreeSync™
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • HDMI (цифровой, HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход HDMI

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню
      • Яркость
      • Вход
      • Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      15,72 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      614 x 465 x 220  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      660 x 514 x 155  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      614 x 367 x 40  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,91  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,97  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,30  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • TUV/ISO9241-307
      • EPA
      • WEEE
      • CCC
      • CECP
      • BSMI
      • VCCI
      • CB
      • cETLus
      • CU-EAC
      • ICES-003
      • TUV-BAUART
      • УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Цвет
      Черный/серебристый
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2015 г. Все права сохранены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, FreeSync и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия приведены только в справочных целях и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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