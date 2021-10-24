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    Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    279M1RV/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Оптимизировано под консоли нового поколения

    Этот дисплей предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените визуализацию высочайшего уровня и точную цветопередачу с дисплеем UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 обеспечит яркость и качество изображения.

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    Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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    Оптимизировано под консоли нового поколения

    • Designed for Xbox
    • Evnia 7000
    • 68,5 см (27")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

    Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

    Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.

    AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

    AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

    Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. Это дисплей сертифицирован AMD FreeSync™ Premium Pro и создает игровой процесс в формате HDR с переменной частотой обновления VRR — оцените это сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.

    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

    Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Сертификация на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® — это переменная частота обновления (VRR) для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизация частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.

    Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

    Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

    Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.

    Доступ и отображение сигнала с нескольких источников на двух устройствах

    Доступ и отображение сигнала с нескольких источников на двух устройствах

    Управляйте и переключайтесь между двумя устройствами с помощью всего одной клавиатуры и мыши благодаря встроенному KVM. MultiView позволяет одновременно отслеживать сигнал с обоих источников на одном экране. Эти функции позволяют забыть о лишних кабелях и сэкономить время. Идеально для стримеров с 2 ПК, создателей контента и подготовки к LAN-мероприятию.

    Добавьте своему зрительному восприятию новое измерение с Ambiglow

    Добавьте своему зрительному восприятию новое измерение с Ambiglow

    Инновационная технология Ambiglow усиливает впечатления от просмотра контента на экране, создавая сияние вокруг монитора. Быстрый процессор анализирует поступающие на монитор изображения, непрерывно адаптируя цвет и яркость излучаемого света в соответствии с картинкой на экране. Эта функция особенно понравится любителям фильмов, спортивных трансляций и игр. Philips Ambiglow поможет достичь эффекта погружения и получить особые впечатления от просмотра.

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      68,5 см (27 дюймов)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Nano IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,1554 x 0,1554 мм
      Яркость
      450  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 112 %*, sRGB 133 %*, Adobe RGB: 110,1 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      DCI-P3: 98 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      HDMI/DP: 3840 x 2160 при 144 Гц*; USB-C: 3840 x 2160 при 120 Гц
      Рабочая область просмотра
      603,9 (Г) x 347,45 (В) мм
      Частота сканирования
      HDMI: 30–135 кГц (Г) / 48–144 Гц (В); DP: 30–254 кГц (Г) / 48–144 Гц (В); USB-C: 30–254 кГц (Г) / 48–120 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      163 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      SmartUniformity
      97~102 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Premium Pro
      G-SYNC
      Совместимо: 60~144 Гц (DP)*
      HDR
      Сертифицировано DisplayHDR 600
      Ambiglow
      Четырехсторонняя
      Возможности HDMI 2.1
      VRR, FRL

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.1 — 3 шт., DP 1.4 — 1 шт., USB-C — 1 шт. (режим DP Alt, PD 65 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников
      USB:
      USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 2 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x2, DTS Sound
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      MultiView
      PBP (2 устройства)
      KVM
      USB-C, USB-B

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворотная
      -/+ 35  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      62,7 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      730 x 470 x 224  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      609 x 353 x 75  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      609 x 545 x 282  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      12,32  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,00  кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,20  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–35 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • Маркировка CE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурный / глянцевый

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель DP, кабель HDMI, кабель USB-C – C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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