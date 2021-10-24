279M1RV/00
Оптимизировано под консоли нового поколения
Этот дисплей предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените визуализацию высочайшего уровня и точную цветопередачу с дисплеем UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 обеспечит яркость и качество изображения.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. Это дисплей сертифицирован AMD FreeSync™ Premium Pro и создает игровой процесс в формате HDR с переменной частотой обновления VRR — оцените это сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.
В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Сертификация на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® — это переменная частота обновления (VRR) для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизация частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.
Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.
Управляйте и переключайтесь между двумя устройствами с помощью всего одной клавиатуры и мыши благодаря встроенному KVM. MultiView позволяет одновременно отслеживать сигнал с обоих источников на одном экране. Эти функции позволяют забыть о лишних кабелях и сэкономить время. Идеально для стримеров с 2 ПК, создателей контента и подготовки к LAN-мероприятию.
Инновационная технология Ambiglow усиливает впечатления от просмотра контента на экране, создавая сияние вокруг монитора. Быстрый процессор анализирует поступающие на монитор изображения, непрерывно адаптируя цвет и яркость излучаемого света в соответствии с картинкой на экране. Эта функция особенно понравится любителям фильмов, спортивных трансляций и игр. Philips Ambiglow поможет достичь эффекта погружения и получить особые впечатления от просмотра.
Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.
Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.