27B1N3800/00
Удобное решение рутинных задач
Этот 27-дюймовый монитор покажет вам контент в превосходном разрешении 4K и с цветовым пространством 1,074 млрд цветов. А порт подключения DisplayPort и панель IPS позволят эффективно использовать его для любых рабочих задач.Узнать обо всех преимуществах
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В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.
Дисплеи Philips отвечают требованиям стандарта TUV Rheinland Eye Comfort и не вызывают усталости глаз при длительном использовании монитора. Сертификацию TUV Eye Comfort имеют такие функции дисплея Philips, как отсутствие мерцания, режим Low Blue, отсутствие отвлекающих бликов, широкий угол обзора, сохранение качества изображения при просмотре с разных углов, а также эргономичные подставки для комфортного просмотра. Отличное зрение поможет поддерживать высокую продуктивность.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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