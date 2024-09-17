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    Business monitor Монитор 4K UHD

    27B1N3800/00

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    Удобное решение рутинных задач

    Этот 27-дюймовый монитор покажет вам контент в превосходном разрешении 4K и с цветовым пространством 1,074 млрд цветов. А порт подключения DisplayPort и панель IPS позволят эффективно использовать его для любых рабочих задач.

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    Business monitor Монитор 4K UHD

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    Удобное решение рутинных задач

    • серия 3000
    • 68,6 см (27")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Сертификация TUV Eye Comfort: ваши глаза устают меньше

    Сертификация TUV Eye Comfort: ваши глаза устают меньше

    Дисплеи Philips отвечают требованиям стандарта TUV Rheinland Eye Comfort и не вызывают усталости глаз при длительном использовании монитора. Сертификацию TUV Eye Comfort имеют такие функции дисплея Philips, как отсутствие мерцания, режим Low Blue, отсутствие отвлекающих бликов, широкий угол обзора, сохранение качества изображения при просмотре с разных углов, а также эргономичные подставки для комфортного просмотра. Отличное зрение поможет поддерживать высокую продуктивность.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,1554x0,1554 мм
      Оптимальное разрешение
      3840x2160 при 60 Гц
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд (10 бит)*
      Цветовая гамма (стандартная)
      sRGB 99,9 %, NTSC 116 %
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      596,736 (Г) x 335,664 (В) мм
      Частота сканирования
      30–140 кГц (Г)/23–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      163 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да
      HDR
      HDR 10

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 / 2.2 (DP/HDMI)
      Концентратор USB
      USB3.2, Gen1, 5G, восходящий поток: USB-B x1, нисходящий поток: USB-A x4 (с 1 для быстрой зарядки B.C 1.2)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Втx2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • ОС Mac
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • Яркость
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Финский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Португальский
      • Польский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Поворотная
      -/+ 180  градусов
      Наклон
      -5 ~ 25  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      20,6 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      32,2 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      700 x 456 x 215  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      613 x 366 x 51  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      613 x 524 x 205  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      9,28  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,05  кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,15  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • Energy Star
      • RoHS
      • EPEAT*
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • Сертификация TCO
      • EAC
      • ЕЭС RoHS
      • MEPS
      • PSB
      • UKCA
      • ЭМП
      • FCC
      • ICES-003
      • Сертификация TUV Eye Comfort

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный/черный
      Фронтальная рамка
      Черный/черный
      Задняя панель
      Черный/черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DP, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Охват sRGB на основе CIE1931, охват NTSC на основе CIE1976
    • При максимальном разрешении 3840 x 2160 глубина цвета 10 бит достигается только при 60 Гц и подключении через DisplayPort. Больше информации см. в инструкции по эксплуатации.
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
    • Кабели, поставляемые с изделием, могут различаться по типу, количеству и спецификациям согласно требованиям, актуальным в стране или регионе поставки.

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