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    Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

    27B1U7903/00

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    1 награда

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    Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.

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    Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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    Mini LED с док-станцией Thunderbolt

    • Brilliance 7000
    • 68,6 см (27")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Сверхбыстрое подключение для передачи данных, видео и Ethernet

    Сверхбыстрое подключение для передачи данных, видео и Ethernet

    Этот монитор Philips с док-станцией поддерживает подключение через Thunderbolt™ 4. Технология Thunderbolt™ 4 в отличие от мониторов с подключением USB-C обеспечивает чрезвычайно высокую скорость обмена данными до 40 Гбит/с, видео высокого разрешения, многоканальную отправку для подключения цепочкой, до 90 Вт питания (Power Delivery) внешних устройств, а также Ethernet-подключение со стабильной скоростью до 1 Гбит/с.

    Удобное и мощное шлейфовое соединение для многоэкранной конфигурации

    Удобное и мощное шлейфовое соединение для многоэкранной конфигурации

    Шлейфовое подключение позволяет питать сразу несколько мониторов и устройств через один разъем Thunderbolt на ноутбуке. Сначала подключите этот монитор через Thunderbolt к ноутбуку, а затем подключите к этому монитору второй монитор 4K.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Подсветка Mini LED с 2304 зонами локальной подсветки

    Подсветка Mini LED с 2304 зонами локальной подсветки

    Подсветка Mini LED позволяет более свободно управлять освещением и контрастностью. Светодиоды меньшего размера, формирующие подсветку, обеспечивают 2304 раздельные зоны подсветки для глубоких оттенков черного и более высокой пиковой яркости. Насыщенный контент HDR теперь можно смотреть с непревзойденной контрастностью и цветопередачей.

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.

    DisplayHDR™ 1400 обеспечивает впечатляющую цветовую гамму и контрастность

    DisplayHDR™ 1400 обеспечивает впечатляющую цветовую гамму и контрастность

    Этот монитор Philips имеет новую сертификацию VESA DisplayHDR™ 1400. Пиковая яркость 1400 нит, более широкий диапазон контрастности и широкое цветовое пространство обеспечивают несравненный уровень детализации, более точную цветопередачу, глубокие оттенки черного и высокую яркость светлых участков для создания сверхреалистичных визуальных эффектов. Этот монитор Philips имеет несколько режимов HDR согласно разным потребностям зрителя: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, and VESA DisplayHDR.

    Calman Ready: автоматическая калибровка яркости цветов

    Calman Ready: автоматическая калибровка яркости цветов

    Эта новая технология позволяет выполнять калибровку экрана гораздо быстрее обычного без потерь для прекрасной цветовой гаммы. В отличие от ручной калибровки мониторы с функцией Calman Ready выполняют калибровку автоматически. В свою очередь эта автоматизация обеспечивает так называемые "Голливудские цвета", то есть максимально точную цветопередачу для профессий, где это критически важно.

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    Режимы цветового пространства для соответствия вашим рабочим потребностям

    Этот монитор Philips поддерживает цветовую модель RGB и ряд режимов цветового пространства. Используйте соответствующий режим цветового пространства: sRGB: большинство приложений и игр для ПК, интернет и веб-дизайн. Adobe RGB: графические приложения. NTSC: аналоговое видео. Rec. 709: видео HD. Rec. 2020: видео UHD. DCI-P3: цифровые кинопроекторы, некоторые фильмы и игры, а также продукция Apple. Фотография. Режим D-mode: режим DICOM, расширенный диапазон оттенков серого.

    Скрытый датчик PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor — это скрытый датчик присутствия, который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора. Новый скрытый датчик PowerSensor можно сложить для доступа к многоэкранным конфигурациям.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Подсветка Mini LED
      Шаг пикселей
      0,1554 x 0,1554 мм
      Яркость
      1000 (SDR), 1400 (HDR)  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 121 %*, sRGB 154*, Adobe RGB 99,2 %*, REC 709 99,1 %*, REC 2020 80,4 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      DCI-P3: 97,2 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1300:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Рабочая область просмотра
      596,736 (Г) x 335,664 (В)
      Частота сканирования
      HDMI/DP: 30–140 кГц (H) / 40–60 Гц (V); Thunderbolt 4: 30–140 кГц (H) / 23–75 Гц (V)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 1
      Плотность пикселей
      163 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      93~105 %
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      HDR
      Сертификация DisplayHDR 1400

    • Подключения

      Вход сигнала
      1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x Thunderbolt 4 (восходящий поток, данные, видео, PD 90 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      RJ45
      Ethernet ЛВС до 1 Гбит*, включение по сигналу ЛВС
      Выход сигнала
      Выход Thunderbolt: 1 x Thunderbolt 4 (нисходящий поток, данные, PD 15 Вт)
      HDCP
      HDMI (HDCP 2.2 / HDCP 1.4), DisplayPort (HDCP 2.2 / HDCP 1.4)
      HBR3
      Thunderbolt 4
      USB, нисходящий поток
      1 x Thunderbolt 4, 4 x USB 3.2 (нисходящий поток, 1 быстрый процесс зарядки B.C 1.2)*
      USB, восходящий поток
      1 x Thunderbolt 4

    • Подача питания

      Thunderbolt Power Delivery
      USB PD версии 3.0, 90 Вт (5 В/3 А, 7 В/3 А, 9 В/3 А, 10 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/4,5 А) + 15 Вт (5 В/3 А)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • Пользователь
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Финский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Португальский
      • Польский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      PBP (2 устройства)

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Поворотная
      -/+45  градусов
      Наклон
      -5/15  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      45,1 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      74,5 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      735 x 423 x 285  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      613 x 369 x 68  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      613 x 515 x 204  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      14,46  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,43  кг
      Изделие без подставки (кг)
      7,02  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C*  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      35%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • cETLus
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель TBT4, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976
    • Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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