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    Monitor ЖК-дисплей Full HD

    27E1N1300A/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Повысьте продуктивность с подключением USB-C

    Этот монитор создан с учетом потребностей подключения. Благодаря таким функциям, как USB 3.2 с Power Delivery, пользователи смогут подключать к нему различные устройства и работать эффективнее — все это без лишних кабелей. Более того, подключение одним кабелем позволяет не перегружать рабочую конфигурацию.

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    Monitor ЖК-дисплей Full HD

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    Повысьте продуктивность с подключением USB-C

    • Серия 1000
    • 68,6 см (27")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

    Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

    Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. Частота обновления 100 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться.

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    "Хранение кабелей" — это удобная система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Удобное крепление VESA

    Удобное крепление VESA

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,3114 x 0,3114 мм
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1300:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 с частотой 100 Гц*
      Рабочая область просмотра
      597,89 (Г) x 336,31 (В)
      Частота сканирования
      30–115 кГц (Г) / 48–100 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      81,59 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      MPRT
      1 мс
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 1.4 — 1 шт., USB-C — 1 шт. (режим DisplayPort Alt, передача данных и Power Delivery)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / USB-C)
      Концентратор USB
      USB 3.2 Gen 1, USB-A — 2 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки B.C 1.2)

    • Подача питания

      Максимальная подача питания
      USB-C: до 65 Вт (5 В/3 А; 7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/3,25 А)
      Версия
      USB PD версии 3.0

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню
      • Громкость
      • Вход
      • Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      18,8 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      617 x 457 x 211  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      690 x 455 x 141  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      617 x 357x 46  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      7,18  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,49  кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,07  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • ICES-003
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • FCC
      • PSB
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 8.0

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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