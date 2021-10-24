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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Quad HD

    27M1N5500ZA/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Яркие эмоции в играх

    Этот игровой монитор Philips обеспечивает кристально чистое изображение для плавного игрового процесса. FreeSync, высокая частота обновления 170 Гц и поддержка HDR создают превосходные ощущения реалистичности. А тонкие рамки и Ultra Wide-Color обеспечивают эффект погружения.

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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Quad HD

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    Яркие эмоции в играх

    • Evnia 5000
    • 68,5 см (27")
    • 2560 x 1440 (QHD)
    Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

    Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

    Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.

    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

    Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

    В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.

    Частота обновления 170 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 170 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 170 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 170 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      68,5 см (27 дюймов)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Nano IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2331 x 0,2331 мм
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 113 %*, sRGB 133 %*, Adobe RGB 93 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      DCI-P3 98 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      2560 x 1440 при 170 Гц* (DP -> оверклок); 2560 x 1440 при 144 Гц (HDMI)
      Рабочая область просмотра
      596,736 (Г) x 335,664 (В)
      Частота сканирования
      HDMI: 30–230 кГц (Г) / 48–144 Гц (В), DP: 30–250 кГц (Г) / 48–170 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      108,79 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      97~102 %
      MPRT
      1 мс
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Premium
      G-SYNC
      Совместимый*
      HDR
      Поддержка HDR

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x2
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      USB:
      USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 2 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)
      HDCP
      HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Поворотная
      -/+ 45  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внешнее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      31,8 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      F

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      780 x 521 x 224  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      614 x 363 x 43  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      614 x 549 x 212  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      9,74  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,80  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,40  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB с восходящим потоком, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Цветность дисплея: 10 бит только в режиме QHD при 120 Гц
    • Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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