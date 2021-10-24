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Яркие эмоции в играх
Этот игровой монитор Philips обеспечивает кристально чистое изображение для плавного игрового процесса. FreeSync, высокая частота обновления 170 Гц и поддержка HDR создают превосходные ощущения реалистичности. А тонкие рамки и Ultra Wide-Color обеспечивают эффект погружения.Узнать обо всех преимуществах
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Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.
В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 170 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 170 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.
Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.
Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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