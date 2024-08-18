Ключевые слова для поиска

  • Игры и инновации Игры и инновации Игры и инновации
    Маркировка энергоэффективности
    Для получения более подробной информации загрузите Маркировка энергоэффективности (PDF 565.0KB)

    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор QD OLED

    27M2N8500/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    2 награды

    Игры и инновации

    Этот монитор предназначен для самых динамичных игр. Частота обновления 360 Гц, панель QD OLED и сертификация DisplayHDR TrueBlack 400 обеспечивают сочетание исключительной скорости и превосходного качества изображения.

    Узнать обо всех преимуществах

    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор QD OLED

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Игры и инновации

    • Evnia 8000
    • 26,5" (67,3 см)
    • 2560 x 1440 (Quad HD)
    Частота обновления 360 Гц для сверхбыстрого и плавного игрового процесса.

    Частота обновления 360 Гц для сверхбыстрого и плавного игрового процесса.

    Будьте готовы к динамичной игре с частотой обновления 360 Гц и высокой четкостью изображения, которая приятно удивит вас. Быстрее поражайте цели в шутерах и оцените превосходную четкость: игры будут выглядеть невероятно красиво, пока вы проходите уровни и наслаждаетесь игровыми мирами.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    DisplayHDR™ TrueBlack 400 для невероятной детализации в тенях

    DisplayHDR™ TrueBlack 400 для невероятной детализации в тенях

    Этот монитор Philips имеет сертификацию VESA DisplayHDR™ True Black 400. Он предлагает потрясающе точную детализацию в тенях и передачу глубоких оттенков черного, обеспечивая более яркие впечатления от просмотра, чем другие мониторы с той же пиковой яркостью. Этот мониор Philips имеет несколько режимов HDR для разных сценариев использования: HDR Игровой, HDR Кино, HDR Фото и VESA DisplayHDR.

    Глубина цвета 10 бит обеспечивает плавный переход между оттенками

    Глубина цвета 10 бит обеспечивает плавный переход между оттенками

    На этом дисплее Philips с глубиной цвета 10 бит вы сможете по достоинству оценить исключительную точность цветопередачи, соответствующей профессиональным стандартам. По сравнению с обычными 8-битными дисплеями этот монитор Philips предлагает более плавный переход между цветовыми оттенками.

    Технология QD OLED для точной и насыщенной цветопередачи

    Технология QD OLED для точной и насыщенной цветопередачи

    QD-OLED означает гибридный подход с использованием панелей OLED и технологии квантовых точек. Сочетая лучшие качества обеих технологий, QD-OLED гарантирует высокую контрастность, глубокие оттенки черного и неограниченный угол просмотра, а также более высокую пиковую яркость и насыщенные цвета.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Ambiglow с ИИ-возможностями: для интенсивных развлечений

    Ambiglow с ИИ-возможностями: для интенсивных развлечений

    Наш процессор с возможностями ИИ анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Эта функция создает новое измерение в ощущениях при просмотре. Инновационная подсветка Ambiglow использует ИИ-возможности для создания по-настоящему особенного эффект погружения в игры. От наполнения вашей игровой комнаты яркими красками до полного погружения в игру — подсветка Ambiglow с возможностями ИИ сочетает в себе умные функции и яркую цветную подсветку и создана для тех, кто хочет получать наиболее яркие впечатления от игр.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    Умный прицел: для точной стрельбы и веселья в играх

    Умный прицел: для точной стрельбы и веселья в играх

    Цвет прицела задается по умолчанию. Когда умный прицел включен, его цвет будет меняться в зависимости от цвета фона. Умный прицел повышает точность прицеливания и позволяет легко замечать появляющихся противников.

    Динамическая подсветка: синхронизация подсветки на всех устройствах.

    Динамическая подсветка: синхронизация подсветки на всех устройствах.

    Эта функция — программа сертификации Microsoft, которая позволяет пользователям Windows 11 синхронизировать и управлять RGB-подсветкой всех мониторов и периферийных устройств в одном меню. Таким образом функция динамической подсветки создает синхронную экосистему с RGB-подсветкой и Philips Evnia Ambiglow на всех устройствах, что сделает вашу конфигурацию еще более стильной.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      26,5 дюйма / 67,3 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип монитора
      QD OLED
      Шаг пикселей
      0,2292 x 0,2292 мм
      Яркость
      SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%)  нит
      Цвета дисплея
      Поддержка 1,07 млрд цветов (10 бит)
      Цветовая гамма (стандартная)
      DCI-P3: 98,5 %, sRGB: 147,5 %, NTSC 120 %, Adobe RGB 118 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1 500 000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      0,03 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10 000
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      HDMI/DP: 2560 x 1440 при 360 Гц
      Рабочая область просмотра
      590,42 (Г) x 333,72 (В) мм
      Частота сканирования
      30–510 кГц (Г) / 48–360 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      <2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      110,84 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, 2H
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      HDR
      Сертификация DisplayHDR True Black 400
      Ambiglow
      Трехсторонняя
      Формат пикселей
      RGB Q-Stripe*
      Smart Sniper
      Да
      Уровень Clear MR
      13 000
      Stark Shadow Boost
      Да
      Умный прицел
      Да
      Улучшение теней
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
      Концентратор USB
      USB-B восходящий поток x1, USB-A нисходящий поток x2 (нисходящий поток с 1 для быстрой зарядки B.C 1.2), USB 3.2 Gen 1 / 5 Гбит/с

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • ОС Mac
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      • Кронштейн VESA
      • Режим LowBlue
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x
      Уменьшение синего цвета
      Соответствие стандартам по уменьшению синего цвета*

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворотная
      -/+ 20  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      83,70 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      780 x 455 x 141  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      609,3 x 357,7 x 61  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      609,3 x 513,7 x 274,5  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      11,01  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,00 кг  кг
      Изделие без подставки (кг)
      7,35  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      Бывший в употреблении переработанный пластик
      35 %*

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • ETL
      • CEC
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • ЕЭС RoHS
      • CEL
      • CCC
      • UKCA
      • ЭМП
      • FCC
      • ICES-003

    • Корпус

      Цвет
      Белый
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель DP, кабель HDMI, кабель USB с восходящим потоком (B–A), кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Время отклика аналогично SmartResponse. Измерение по 1 горизонтальной линии.
    • Охват DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC и Adobe RGB на основании CIE1976.
    • Активных пикселей: 2560 (Г) x 1440 (В). Общее число пикселей: 2576 (Г) x 1456 (В); дополнительные пиксели по краям, пространство для сдвига пикселей.
    • Процент излучения дисплеем световых волн 415–455 нм должен составлять не более 50 % от всего излучения в диапазоне 400–500 нм.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Это чрезвычайно экологичный монитор: основание на 35 % изготовлено из переработанного пластика.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.