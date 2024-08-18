Ambiglow с ИИ-возможностями: для интенсивных развлечений

Наш процессор с возможностями ИИ анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Эта функция создает новое измерение в ощущениях при просмотре. Инновационная подсветка Ambiglow использует ИИ-возможности для создания по-настоящему особенного эффект погружения в игры. От наполнения вашей игровой комнаты яркими красками до полного погружения в игру — подсветка Ambiglow с возможностями ИИ сочетает в себе умные функции и яркую цветную подсветку и создана для тех, кто хочет получать наиболее яркие впечатления от игр.