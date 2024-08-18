27M2N8500/01
Игры и инновации
Этот монитор предназначен для самых динамичных игр. Частота обновления 360 Гц, панель QD OLED и сертификация DisplayHDR TrueBlack 400 обеспечивают сочетание исключительной скорости и превосходного качества изображения.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте готовы к динамичной игре с частотой обновления 360 Гц и высокой четкостью изображения, которая приятно удивит вас. Быстрее поражайте цели в шутерах и оцените превосходную четкость: игры будут выглядеть невероятно красиво, пока вы проходите уровни и наслаждаетесь игровыми мирами.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Этот монитор Philips имеет сертификацию VESA DisplayHDR™ True Black 400. Он предлагает потрясающе точную детализацию в тенях и передачу глубоких оттенков черного, обеспечивая более яркие впечатления от просмотра, чем другие мониторы с той же пиковой яркостью. Этот мониор Philips имеет несколько режимов HDR для разных сценариев использования: HDR Игровой, HDR Кино, HDR Фото и VESA DisplayHDR.
На этом дисплее Philips с глубиной цвета 10 бит вы сможете по достоинству оценить исключительную точность цветопередачи, соответствующей профессиональным стандартам. По сравнению с обычными 8-битными дисплеями этот монитор Philips предлагает более плавный переход между цветовыми оттенками.
QD-OLED означает гибридный подход с использованием панелей OLED и технологии квантовых точек. Сочетая лучшие качества обеих технологий, QD-OLED гарантирует высокую контрастность, глубокие оттенки черного и неограниченный угол просмотра, а также более высокую пиковую яркость и насыщенные цвета.
Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.
Наш процессор с возможностями ИИ анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Эта функция создает новое измерение в ощущениях при просмотре. Инновационная подсветка Ambiglow использует ИИ-возможности для создания по-настоящему особенного эффект погружения в игры. От наполнения вашей игровой комнаты яркими красками до полного погружения в игру — подсветка Ambiglow с возможностями ИИ сочетает в себе умные функции и яркую цветную подсветку и создана для тех, кто хочет получать наиболее яркие впечатления от игр.
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.
Цвет прицела задается по умолчанию. Когда умный прицел включен, его цвет будет меняться в зависимости от цвета фона. Умный прицел повышает точность прицеливания и позволяет легко замечать появляющихся противников.
Эта функция — программа сертификации Microsoft, которая позволяет пользователям Windows 11 синхронизировать и управлять RGB-подсветкой всех мониторов и периферийных устройств в одном меню. Таким образом функция динамической подсветки создает синхронную экосистему с RGB-подсветкой и Philips Evnia Ambiglow на всех устройствах, что сделает вашу конфигурацию еще более стильной.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.