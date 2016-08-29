Ключевые слова для поиска

  • Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета, Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета, Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
    Energy Label Europe B Маркировка энергоэффективности
    Для получения более подробной информации загрузите Маркировка энергоэффективности (PDF 213.0KB)

    Brilliance ЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

    328P6VJEB/00

    Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,

    Профессиональный дисплей Philips 32" Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением Ultra High Definition: располагайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром на большом экране.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Brilliance ЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,

    когда это требуется

    • P Line
    • 32 (видимая область 80 см/31,5")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

    Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

    Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

    Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный разъем HDMI) эти дисплеи Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение через DisplayPort и HDMI 2.0 обеспечивает разрешение 4K при частоте 60 Гц для плавного изображения. Подключения по USB обеспечивают сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни использовали, дисплей Philips готов ко всему — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      80,1 см/31,5"
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,181 x 0,181 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Равномерность яркости
      93~105 %
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 95 %
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      698,4 (Г) x 392,85 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      MHL
      1080p при 60 Гц
      Без мерцания
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-Dual Link (цифровой, HDCP)
      • DisplayPort, 1 шт.
      • HDMI (2.0) — MHL, 1 шт.
      USB
      USB 3.0 — 4 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Multiview
      • Пользователь
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x

    • Подставка

      Настройка высоты
      180  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      - 170/+ 170  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      28 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      31,71 Вт (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      970 x 526 x 224  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      742 x 438 x 63  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      742 x 657 x 270  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      13,39  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,23  кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,27  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      65 %
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • RCM
      • BSMI
      • ICES-003
      • cETLus
      • EPA
      • PSB
      • CU-EAC
      • SEMKO
      • SASO
      • KUCAS
      • УКРАИНСКИЙ
      • PSE
      • WEEE
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CB

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
    • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
    • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
    • Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.