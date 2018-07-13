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Удобство подключения
Забудьте о спутывании кабелей с монитором Philips Brilliance, оснащенным разъемом USB-C. Просматривайте яркие, четкие изображения в разрешении 4K UHD, пользуйтесь защищенным соединением, заряжайте ноутбук — и все это одновременно с помощью одного кабеля USB-C.Узнать обо всех преимуществах
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Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.
Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.
Расширенный динамический диапазон задает новый качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению новую глубину и реалистичность. Это расширенный диапазон цветов, который раньше невозможно было передать. Происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Этот монитор оснащен встроенным разъемом USB-C, который соответствует стандарту USB Power Delivery. Благодаря рациональному и гибкому управлению питанием вы можете зарядить и подзарядить совместимый* ноутбук непосредственно от монитора с помощью одного кабеля USB-C.
Изображение/дисплей
Подключения
USB
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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