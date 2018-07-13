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    Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C

    328P6VUBREB/00

    Удобство подключения

    Забудьте о спутывании кабелей с монитором Philips Brilliance, оснащенным разъемом USB-C. Просматривайте яркие, четкие изображения в разрешении 4K UHD, пользуйтесь защищенным соединением, заряжайте ноутбук — и все это одновременно с помощью одного кабеля USB-C.

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    Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C

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    Удобство подключения

    благодаря монитору с разъемом USB-C

    • P Line
    • 32 (диагональ 80 см/31,5")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Встроенная док-станция с USB-C

    Встроенная док-станция с USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

    Расширенный динамический диапазон (HDR) для более реалистичного и яркого изображения

    Расширенный динамический диапазон (HDR) для более реалистичного и яркого изображения

    Расширенный динамический диапазон задает новый качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению новую глубину и реалистичность. Это расширенный диапазон цветов, который раньше невозможно было передать. Происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

    Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

    Заряжайте и подзаряжайте совместимый ноутбук от монитора

    Этот монитор оснащен встроенным разъемом USB-C, который соответствует стандарту USB Power Delivery. Благодаря рациональному и гибкому управлению питанием вы можете зарядить и подзарядить совместимый* ноутбук непосредственно от монитора с помощью одного кабеля USB-C.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      80 см/31,5 дюйма
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,181 x 0,181 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      600 кд/м² (макс.)  нит
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 116 %*, sRGB 138 %*, Adobe RGB 94 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      Цветовой охват BT. 709: 100 %*; цветовой охват DCI-P3: 98%*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      80 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      698,4 (Г) x 392,85 (В)
      Частота сканирования
      30–160 кГц (Г)/23–80 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      139,87 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      95 % ~ 103 %
      EasyRead
      Да
      HDR
      DisplayHDR 600 (DP/HDMI)

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort 1.4 — 1 шт., HDMI 2.0 — 2 шт., USB-C 3.1 (1-го поколения) — 1 шт. (восходящий поток, подача питания до 65 Вт), USB 3.0 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 порт для быстрой зарядки BC 1.2)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников
      RJ45
      Ethernet ЛВС до 1 Гбит*

    • USB

      Подача питания
      USB PD версии 2.0
      Высокая скорость
      Передача данных и видео
      DP
      Встроенный режим Display Port Alt
      Макс. подача питания через USB-C
      До 65 Вт (5 В/3 А; 7 В/3 А; 9 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/3 А)
      USB-C
      Двусторонний соединительный разъем

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Multiview
      • Пользователь
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x

    • Подставка

      Настройка высоты
      180  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      - 170/+ 170  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      34,6 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      39,73 Вт (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      970 x 526 x 224  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      742 x 438 x 63  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      742 x 657 x 270  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      13,26  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,36  кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,40  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификат TCO Edge
      • WEEE
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      65 %
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • EPA
      • cETLus
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • Маркировка CE
      • TUV/ISO9241-307
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • УКРАИНСКИЙ

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель DP, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель USB-C/A, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Яркость (типич.): 400 кд/м²
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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