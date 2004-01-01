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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

32HFL5573D/10
  • Простое подключение Простое подключение Простое подключение
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    32HFL5573D/10

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

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      Простое подключение

      Гостиничный светодиодный ТВ с NetTV и встраиваемой системой IP

      • 32" MediaSuite
      • ЖК
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеообработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.

      Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

      Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

      Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

      Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

      VSecure для защиты контента по IP и RF

      Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Прогрессивное сканирование
        • Настройка четкости
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Динамическое повышение контрастности
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        • 100Hz Clear LCD
        • Pixel Plus HD
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        150 000:1
        Время отклика (типич.)
        2  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        • DVB-T MPEG4
        • DVB-C MPEG4
        • DVB-T2
        Количество предустановок
        999
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG
        • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
        • H.264/MPEG-4 AVC

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Удаленное обновление ПО
        • Функция SmartInstall
        Тип пульта ДУ
        22AV1104A/10 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        24 Вт, Невидимый Звук
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Включение по SCART
        • Интерфейс Serial Xpress
        • USB2.0
        Количество разъемов HDMI
        3
        Количество разъемов SCART
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • Порт USB 2.0
        • HDMI v1.3
        Другие подключения
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Общий интерфейс CI+
        • Выход для наушников
        2-й внешний разъем
        Вход YPbPr

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,15 Вт
        Потребление электроэнергии в год
        58  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

      • Размеры

        Глубина коробки
        158  миллиметра
        Вес продукта
        8,7  кг
        Ширина устройства
        761  миллиметра
        Ширина с подставкой
        761  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        572  миллиметра
        Ширина коробки
        950  миллиметра
        Высота устройства
        473  миллиметра
        Глубина устройства
        41,6  миллиметра
        Высота с подставкой
        523  миллиметра
        Глубина с подставкой
        221  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        10.6  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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