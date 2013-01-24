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ЖК телевизор

32PFL3404/12
Общая оценка / 5
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    ЖК телевизор

    32PFL3404/12
    Общая оценка / 5

    Разумный выбор

    Наслаждайтесь отличным звуком и качеством изображения на экране HD 1366 x 768p. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК телевизор

    Разумный выбор

    Наслаждайтесь отличным звуком и качеством изображения на экране HD 1366 x 768p. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

    Разумный выбор

    Наслаждайтесь отличным звуком и качеством изображения на экране HD 1366 x 768p. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК телевизор

    Разумный выбор

    Наслаждайтесь отличным звуком и качеством изображения на экране HD 1366 x 768p. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

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      Разумный выбор

      Простая в использовании технология, ориентированная на будущее

      • 81 см (32")
      • HD Ready
      Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

      Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

      Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

      28,9 миллиарда цветов для яркого, естественного изображения

      28,9 миллиарда цветов для яркого, естественного изображения

      Яркое и естественное изображение за счет самой современной системы обработки цвета. Оптимизация трех цветовых каналов (RGB) позволяет достичь общей мощности обработки в 28,9 миллиарда цветов. Усовершенствованные алгоритмы определяют даже тончайшие переходы и нюансы оттенков и тонов, обеспечивая максимально естественные цвета.

      Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

      Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

      Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

      ЖК-дисплей с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей

      Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

      2 входа HDMI с функцией EasyLink для подключения Full HD

      EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных устройств достаточно одного пульта ДУ. Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение без сжатия, что гарантирует превосходное качество изображения. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP. 1 вход HDMI на задней панели и 1 вход HDMI на боковой панели телевизора позволяют подключить несколько источников HD-сигнала, например, телеприставку HD, проигрыватель Blu-ray, игровую приставку или цифровую видеокамеру.

      Вход для подключения ПК (HDMI)

      C помощью кабеля/преобразователя HDMI-DVI можно подключить телевизор к компьютеру и использовать экран телевизора в качестве монитора.

      Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров

      Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

      Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

      Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Яркость
        500  кд/м²
        Динамическая контрастность экрана
        30 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Digital Crystal Clear
        • Цифровое шумоподавление
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        • Настройка четкости
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        Улучшение экрана
        Полуглянцевый
        Цвет корпуса
        Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • Через вход HDMI/DVI
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 10 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Комфорт

        Защита от детей
        Блок. от детей и ограничение на просмотр
        Часы
        • Таймер отключения
        • Будильник
        • Таймер автоматического включения
        Возможности подключения
        Easy link
        Простота установки
        • Автонаименование программ
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Aвтосохранение
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Подключение Plug & Play
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Графический интерфейс пользователя
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        Пульт ДУ
        Телевизоры
        Тип пульта ДУ
        RCPF01E09B
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Автоформатирование
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Широкий экран
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе
        Режим Smart
        • Игра
        • Фильм
        • Индивидуальный
        • Энергосбережение
        • стандартный
        • Яркий

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система PAL D/K
        • Система SECAM B/G
        • Система SECAM D/K
        • SECAM L/L'
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • SECAM
        • PAL
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF

      • Подключения

        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        2-й внешний разъем Scart
        Аудиоразъем: левый/правый
        Количество разъемов SCART
        2
        3-й внешний разъем
        • YPbPr
        • Аудиовход — левый/правый
        Фронтальные/боковые подключения
        • HDMI v1.3
        • Вход CVBS
        • Аудиовход — левый/правый
        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        Другие подключения
        Выход S/PDIF (коаксиальный)
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • EasyLink
        • Режим ожидания системы

      • Питание

        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Электропитание
        220-240, 50 Гц
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        83  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,30 Вт

      • Размеры

        Ширина устройства
        800  миллиметра
        Высота устройства
        534,8  миллиметра
        Глубина устройства
        81  миллиметра
        Ширина с подставкой
        800  миллиметра
        Высота с подставкой
        591,9  миллиметра
        Глубина с подставкой
        220  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        14,6  кг
        Вес продукта
        10,2  кг
        Вес изделия с подставкой
        11,6  кг
        Ширина коробки
        980  миллиметра
        Высота коробки
        635  миллиметра
        Глубина коробки
        197  миллиметра
        Совместимое настенное крепление VESA
        200 x 200 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA — 2 шт.

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