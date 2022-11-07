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    Business Monitor ЖК-монитор UltraWide с USB-C

    40B1U5600/00

    Общая оценка / 5
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    Идеальное оснащение

    Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Держатель для наушников поможет забыть о спутывании кабелей.

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    Business Monitor ЖК-монитор UltraWide с USB-C

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    Идеальное оснащение

    • Серия 5000
    • 40 (диагональ 100,4 см/39,53")
    • 3440 x 1440 (WQHD)
    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

    Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

    Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

    С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    DisplayHDR 400 для более реалистичного и впечатляющего изображения

    DisplayHDR 400 для более реалистичного и впечатляющего изображения

    Сертифицированный VESA DisplayHDR 400 обеспечивает значительный шаг вперёд по сравнению с обычными SDR-дисплеями. В отличие от других экранов «совместимых с HDR», настоящий DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающие Яркость, контраст и Цвет. Благодаря глобальному затемнению и минимальной Яркость 400 nits изображения оживают благодаря заметным бликам, при этом предлагая более глубокие, более нюансированные чёрные тона. Он отображает более полную палитру новых насыщенных цветов, обеспечивая визуальное восприятие, которое вовлекает ваши чувства.

    Встроенные стереодинамики для мультимедиа

    Встроенные стереодинамики для мультимедиа

    Пара высококачественных стереодинамиков, встроенных в дисплей. В зависимости от модели и конструкции они могут быть видимыми и направленными вперед либо скрытыми и направленными вниз, вверх, назад и т. д.

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 75 %

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 75 %

    PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 75 % и значительно увеличить срок службы монитора.

    Удобный крючок для наушников

    Удобный крючок для наушников

    Уникальный дизайн крючка для наушников на боковой панели этого монитора Philips позволит создать минималистичную рабочую остановку без лишних кабелей. Удобный доступ поможет легко работать с наушниками и гарантирует, что все нужные аксессуары всегда будут у вас под рукой.

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    LightSensor для превосходной яркости при минимальных затратах электроэнергии

    LightSensor для превосходной яркости при минимальных затратах электроэнергии

    Технология LightSensor оптимизирует качество изображения с помощью интеллектуального датчика, регулируя яркость в зависимости от условий освещения — превосходное изображение при минимальных затратах электроэнергии.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      40 дюймов
      Область просмотра
      39,53 дюйма/100,4 см
      Формат изображения
      21:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,26925 x 0,26925 мм
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M (8 бит)
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 102 %*, sRGB 121 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      HDMI: 3440 x 1440 при 100 Гц, DP/USB-C: 3440 x 1440 при 120 Гц
      Рабочая область просмотра
      926,22 (Г) x 387,72 (В)
      Частота сканирования
      HDMI: 30–160 кГц (Г) / 48–100 Гц (В); DP/USB-C: 30–190 кГц (Г) / 48–120 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      94 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      93~105 %
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      HDR
      Сертифицировано DisplayHDR 400

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 — 1 шт., DisplayPort 1.4 — 1 шт., USB-C — 1 шт. (восходящий поток, режим DP Alt, передача данных, PD до 100 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
      HBR3
      HBR3 (USB-C / DisplayPort)
      Концентратор USB
      USB 3.2 1-го поколения / 5 Гбит/с, USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB-A 3.1 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки B.C 1.2), USB-C — 1 шт. (нисходящий поток, передача данных, PD 15 Вт)

    • Подача питания

      Максимальная подача питания
      До 100 Вт* (5 В/3 А; 7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/4,8 А)
      Версия
      USB PD версии 3.0

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      Удобство пользователя
      KVM, SmartImage, Вход, Пользователь, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Французский, Финский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крючок для наушников, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      Режим PIP/PBP, Устройства 2x
      KVM
      Да (USB-C/USB-B)

    • Подставка

      Настройка высоты
      150
      Поворотная
      -/+180 degree
      Наклон
      -5/30 degree
      Настройка наклона
      -/+ 2 градуса

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем переменного тока
      В активном режиме
      36 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      0,4 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      1070 x 507 x 226 mm
      Изделие без подставки (мм)
      944 x 419 x 54 mm
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      944 x 628 x 280 mm

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      17.65
      Изделие с подставкой (кг)
      13.94
      Изделие без подставки (кг)
      9.72

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C* °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
      Доля переработанного пластика
      85%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ртуть, Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      CB, Маркировка CE, FCC класс B, ICES-003, CU-EAC, ЕЭС RoHS, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB-C – C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Значение времени ответа равно SmartResponse
    • Область NTSC на основе CIE 1976
    • Область sRGB на основе CIE1931
    • Для передачи Video через USB-C ваш ноутбук/устройство должен поддерживать режим DP Alt через USB-C
    • Такие действия, как демонстрация экрана, онлайн-трансляция видео и передача аудио через Интернет, могут повлиять на производительность вашей сети. Ваше оборудование, пропускная способность сети и её производительность будут определять общее качество аудио и видео.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • Этот дисплей обеспечивает подачу питания USB-C до 100 Вт (типич. 96 Вт), макс. подача питания зависит от устройства.
    • При расчете энергоэффективности PowerSensor показатели USB и Power Delivery не учитываются.
    • Рейтинг EPEAT действителен только там, где Philips зарегистрировала продукт. Посетите https://www.epeat.net/ и проверьте статус регистрации в вашей стране.
    • Внешний вид монитора может отличаться от изображений, демонстрирующих функции.

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