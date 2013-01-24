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Signage Solutions Светодиодный дисплей

41BDL7224L/00
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    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    41BDL7224L/00

    Новый уровень воображения

    Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    Новый уровень воображения

    Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

    Новый уровень воображения

    Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    Новый уровень воображения

    Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

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      Новый уровень воображения

      LED-дисплей любой формы и размера

      • 41''
      • Direct View LED

      Формирует конструкцию любой формы с углами и изгибами

      LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).

      Philips Active Health Monitoring

      Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.

      Заводская калибровка

      Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.

      Динамическое соединение панелей

      Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.

      Опциональная рамка со скошенными углами для изогнутых конфигураций

      Создавайте безрамочные дисплеи любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных LED-панелей Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте дисплеи уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий. С новой серией Philips 7000 создание угловых и изогнутых конфигураций стало проще.

      Превосходное подключение для идеальных изображений

      Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными решениями для кабелей, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к дисплеям последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

      Динамическое энергосбережение

      Профессиональные LED-дисплеи Philips оснащены высокоэффективными светодиодами, которые проходят тщательное тестирование на энергоэффективность и экономичность. Более того, современные технологии делают возможным динамическое энергосбережение дисплея.

      Конформное покрытие и защита оболочки

      Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.

      Высокая яркость: 1200 нит / макс. 1600 нит

      Огнезащитная конструкция замедляет распространение пламени в случае пожара и обеспечивает структурную безопасность LED-панели. Протестировано и сертифицировано согласно стандарту ЕС B1 DIN4102, стандарту Великобритании (BS476-7) и стандарту США UL94.

      Доступны в 3 вариантах

      Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.

      • Изображение/дисплей

        Цветовая температура по умолчанию
        6500±500 K
        Диапазон цветовых температур
        4000~9500 K (программное управление)
        Угол просмотра (по горизонтали)
        160  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Калибровка (яркость/цвет)
        Поддерживается
        Частота обновления (Гц)
        2100~3900 (14 бит: 3900 Гц)
        Частота кадров (Гц)
        50 и 60
        Формат изображения
        4:1
        Улучшение изображения
        Дисплей с широким цветовым пространством
        Ориентация
        Ландшафтный
        Использование
        24/7, в помещении
        Равномерность яркости
        >=97 %
        Яркость до калибровки
        1200 нит*
        Яркость после калибровки
        850 нит
        Коэфф. контрастности (типич.)
        >=3000:1*
        * Примечание
        Согласно стандарту IDMS.

      • Комфорт

        Сквозной канал управления сигналами
        RJ45
        Простая установка
        • Направляющие штифты
        • Небольшой вес
        Сквозной канал питания
        Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов, макс. 10 А

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        -20~45  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -20~50  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        10~80 %
        Относительная влажность (во время хранения)
        10~85 % 

      • Питание

        Входное напряжение
        100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
        Макс. энергопотребление (Вт)
        < 150
        Типич. энергопотребление (Вт)
        <35
        Энергопотребление с выключенным экраном (Вт)
        <11

      • Прочее

        Гарантия
        2 г
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EN55032
        • EN55035
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • RoHS
        • FCC SDOC, часть 15, класс A
        Сертификация огнезащиты
        • BS 476 Part7:1997
        • UL94
        • DIN4102-1
        Однородное покрытие
        плата концентратора, задний LED-модуль

      • Корпус

        Размер корпуса (мм)
        1000x250x40
        Угол установки (градусов)
        90
        Диагональ корпуса (дюймов)
        40,6"
        Габариты корпуса (Ш x В)
        416x104
        Вес (кг)
        5,89
        Пикселей на экране (точек)
        43,264
        Площадь экрана (м2)
        0,25
        Штекер питания
        3-контактный разъем (C14 вход, C13 выход)
        Штекер передачи данных
        RJ45
        Материалы корпуса
        Литой алюминий
        Количество карт приема
        1 шт.
        Тип карт приема
        A5S/A5S plus
        Производитель карты приема
        NovaStar

      • Модуль

        Тип светодиода
        SMD 1515 с медными контактами
        Тип пикселя
        1R1G1B
        Срок службы светодиода (ч)
        100 000 ч
        Шаг пикселя (мм)
        2,4
        Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
        104x104
        Размер модуля (ШxВ, в мм)
        249,9*249,9

      • Аксессуары

        Кабель питания
        2 шт.
        LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
        2 шт.
        Краткое руководство
        1 шт.

      • Информация об упаковке

        Размер упаковки (мм)
        1354x392x221
        Вес брутто (кг)
        9,15

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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