4 входа HDMI для передачи цифрового сигнала HD одним кабелем

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия для получения изображения оптимального качества. Технология HDMI осуществляет разумное взаимодействие с источником сигнала, используя наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и, кроме того, содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты от копирования HDCP. Благодаря 3-м входам HDMI на задней панели телевизора и 1 HDMI на боковой возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: телеприставки с высоким разрешением, проигрывателя Blu-ray, игровой приставки или цифровой видеокамеры. Телевизор полностью готов к использованию высокого разрешения в будущем.