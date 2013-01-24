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Плоский телевизор

42PFL7782D/12
Общая оценка / 5
  • Еще более плоский. Еще более четкий. Еще более плоский. Еще более четкий. Еще более плоский. Еще более четкий.
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    BBE

    Плоский телевизор

    42PFL7782D/12
    Общая оценка / 5

    Еще более плоский. Еще более четкий.

    Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Плоский телевизор

    Еще более плоский. Еще более четкий.

    Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах

    Еще более плоский. Еще более четкий.

    Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Плоский телевизор

    Еще более плоский. Еще более четкий.

    Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще более плоский. Еще более четкий.

      • 107 см (42")
      • ЖК
      • Full HD 1080p
      Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

      Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

      ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

      HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

      HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

      Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

      Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости

      Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости

      Технология Pixel Plus 2 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, усиленного эффекта глубины, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, при сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Каждый пиксель входящего изображения улучшен для максимального сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становится более естественным. Дефекты сжатого мультимедийного содержания тщательно отслеживаются и уничтожаются, что гарантирует чистоту и четкость изображения. Цифровое шумоподавление обеспечивает идеальную плавность изображения при сохранении максимальной четкости.

      Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T

      Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.

      Время отклика до 5 мс для четкости отображения быстро происходящего действия

      Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.

      Технология Digital Natural Motion для плавного движения изображения

      Изобретенная Philips технология Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов (с DVD). Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости, что поднимает впечатление от просмотра на новый уровень.

      28,9 миллиарда цветов и коэффициент контрастности до 7500:1

      Яркие и естественные изображения от наиболее современной системы обработки цвета. 3 цветовых канала (RGB) оптимизированы с помощью 10-битовой технологии обработки RGB в результате чего получается 28,9 миллиарда цветов. Получаемые яркие цвета не мешают сохранять великолепную резкость и отличный уровень черного, а также четкость передачи теней и цветов. Это создает яркое естественное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами

      Сабвуфер Incredible Surround для глубоких басов

      Incredible Surround - это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет Вам ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной с помощью встроенного сабвуфера.

      BBE для превосходной четкости звука

      BBE High Definition Sound представляет собой базовую технологию повышения качества звука (лицензируемую компанией BBE Sound), создающую великолепное ощущение «живого» звука, обеспечивает разборчивость речи и четкость вокала.

      Подставка на шарнире для оптимального угла просмотра

      Телевизор поставляется с подставкой на шарнире, позволяющей смотреть телевизор из наиболее удобного положения под любым углом, поэтому можно наслаждаться максимальным качеством в любом месте комнаты.

      4 входа HDMI для передачи цифрового сигнала HD одним кабелем

      Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия для получения изображения оптимального качества. Технология HDMI осуществляет разумное взаимодействие с источником сигнала, используя наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и, кроме того, содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты от копирования HDCP. Благодаря 3-м входам HDMI на задней панели телевизора и 1 HDMI на боковой возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: телеприставки с высоким разрешением, проигрывателя Blu-ray, игровой приставки или цифровой видеокамеры. Телевизор полностью готов к использованию высокого разрешения в будущем.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Цвет корпуса
        Передняя панель цвета High Gloss Black с титановым обрамлением корпуса
        Формат изображения
        • Широкий экран
        • 16:9
        Яркость
        500  кд/м²
        Динамическая контрастность экрана
        7500:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        107  см
        Тип экрана дисплея
        ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Улучшение изображения
        • Технология Pixel Plus 2 HD
        • Digital Natural Motion
        • Улучшение яркостных переходов
        • Улучшение цветовых переходов
        • Динамическое повышение контрастности
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Цифровое шумоподавление
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц

      • Звук

        Эквалайзер
        7-полосный
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Динамическое усиление НЧ
        Звуковая система
        • Стерео
        • BBE

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2
        Типы громкоговорителей
        Встроенный сабвуфер

      • Комфорт

        Защита от детей
        Блок. от детей и ограничение на просмотр
        Часы
        • Таймер отключения
        • Будильник
        Простота установки
        • Автонаименование программ
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Aвтосохранение
        • Точная настройка
        • Подключение Plug & Play
        • Название программы
        • Сортировка
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Простое перекл. между циф./аналог. реж.
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Smart Picture
        • Функция Smart Sound
        Электронный гид телепередач
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Пульт ДУ
        Телевизоры
        Тип пульта ДУ
        RC2034314/01
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Широкий экран
        Изображение в изображении
        Двойной текстовый экран
        Телетекст
        1200-страничный гипертекст
        Возможности телетекста
        • 4 избранных страницы
        • Строка с информацией о программе

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система PAL D/K
        • Система SECAM B/G
        • Система SECAM D/K
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • SECAM
        • PAL
        Цифровое ТВ
        Наземное DVB *
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        Количество предустановок
        100
        Дисплей тюнера
        PLL

      • Подключения

        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • Вход/выход CVBS
        • RGB
        2-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • Вход/выход CVBS
        • Вход S-video
        Количество разъемов SCART
        2
        3-й внешний разъем
        • HDMI v1.3
        • Вход CVBS
        • Аудиовход — левый/правый
        Внешний разъем Ext 4
        • YPbPr
        • Вход S-video
        • Аудиовход — левый/правый
        Внешний разъем Ext 5
        HDMI v1.3
        Внешний разъем Ext 6
        HDMI v1.3
        7 внешних
        HDMI v1.3
        Другие подключения
        • Выход для наушников
        • Общий интерфейс

      • Питание

        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        потребляемая мощность
        170  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Регистрационная карта
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ

      • Размеры

        Ширина устройства
        1029  миллиметра
        Высота устройства
        662  миллиметра
        Глубина устройства
        136  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1029  миллиметра
        Высота с подставкой
        725  миллиметра
        Глубина с подставкой
        279  миллиметра
        Вес продукта
        25,5  кг
        Вес изделия с подставкой
        30  кг
        Ширина коробки
        1129  миллиметра
        Высота коробки
        756  миллиметра
        Глубина коробки
        314  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        37,5  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        600 x 400 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Регистрационная карта
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ

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