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    Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    436M6VBPAB/01

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    Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране.

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    Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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    Насладитесь моментом

    • Momentum
    • 43 (диагональ 108 см/42,51")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    DisplayHDR 1000 для яркой цветопередачи, высокой детализации и реализма

    DisplayHDR 1000 для яркой цветопередачи, высокой детализации и реализма

    DisplayHDR 1000 с сертификацией VESA обеспечивает совершенно иные показатели визуализации по сравнению с другими экранами, совместимыми с материалами HDR. Глубокие оттенки черного и яркий белый цвет контрастируют с насыщенными цветами для детализации нового уровня. Геймеры смогут легко замечать противников в темных углах и тенях, а любители фильмов оценят более реалистичную картинку. Дисплей Philips Momentum располагает несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован под определенный сценарий использования: HDR Игра, HDR Фильм и HDR Фото.

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.

    Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

    Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

    Инновационная технология Ambiglow визуально расширяет экран, проецируя на стену за экраном световой ореол. Быстрый процессор анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Удобное меню позволяет настроить подсветку на свой вкус. Philips Ambiglow создает незабываемый эффект погружения в действие, особенно при просмотре фильмов, спортивных передач и при прохождении видеоигр.

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

    Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

    Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.

    Один кабель USB-C для всех подключений

    Новый кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним разъемом обеспечивает легкое подключение с использованием единого кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. USB 3.1 также обеспечивает быструю передачу данных (в 20 раз быстрее, чем USB 2.0), что позволяет без проблем передавать видеопоток при просмотре 4K-фильмов. Один кабель для всех подключений.

    Концентратор USB 3.0 для удобного доступа и быстрой зарядки

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      108 см (42,51 дюйма)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      MVA
      Тип подсветки
      B-LED и пленка с QD
      Шаг пикселей
      0,245 x 0,245 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      720 кд/м² (типич.), 1 000 кд/м² (пик.)  нит
      Цвета дисплея
      1,07 млрд цветов (10 бит*)
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 119 %*, sRGB: 145 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      Цветовой охват BT. 709: 100 %*; цветовой охват DCI-P3: 97,6 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      4000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      941,18 (Г) x 529,42 (В)
      Частота сканирования
      23–80 Гц (В)/30–160 Гц (Г)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      103,64 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 2 %
      Низкая задержка ввода
      лучшее время < 4 мс
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      HDR
      Сертификаты DisplayHDR 1000 и UHDA

    • Подключения

      Вход сигнала
      • HDMI 2.0 x 2
      • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      • Mini DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      • USB-C (режим DisplayPort Alt)
      USB
      USB 3.0 — 2 шт. (2 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      7 Вт x 2 (с DTS Sound)
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровой режим SmartImage / назад
      • Громкость/вниз
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Ambiglow
      • Низкая задержка ввода
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (200 x 200 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      Тип пульта ДУ
      Пульт ДУ Philips RC6
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x

    • Подставка

      Наклон
      -5/10  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      62,69 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      976 x 661 x 264  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      1090 x 764 x 338  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      976 x 574 x 63  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      20,72  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      14,71  кг
      Изделие без подставки (кг)
      13,96  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • WEEE
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • RCM
      • BSMI
      • CB
      • CECP
      • cETLus
      • RoHS (Китай)
      • EAC
      • E-standby
      • ICES-003
      • J-MOSS
      • KC
      • KCC
      • KUCAS
      • Кувейт
      • PSB
      • PSE
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • УКРАИНСКИЙ
      • VCCI

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая/текстурированная

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель USB-C, кабель USB-C/A, кабель DP, кабель HDMI, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да
      Аксессуары
      Пульт ДУ

    Badge-D2C

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    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Низкая задержка ввода: лучшее время < 4 мс, измерения проводились в особых условиях.
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • 10 бит при смешивании с 8 бит в FRC

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