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Насладитесь моментом
Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране.Узнать обо всех преимуществах
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Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
DisplayHDR 1000 с сертификацией VESA обеспечивает совершенно иные показатели визуализации по сравнению с другими экранами, совместимыми с материалами HDR. Глубокие оттенки черного и яркий белый цвет контрастируют с насыщенными цветами для детализации нового уровня. Геймеры смогут легко замечать противников в темных углах и тенях, а любители фильмов оценят более реалистичную картинку. Дисплей Philips Momentum располагает несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован под определенный сценарий использования: HDR Игра, HDR Фильм и HDR Фото.
В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.
Инновационная технология Ambiglow визуально расширяет экран, проецируя на стену за экраном световой ореол. Быстрый процессор анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Удобное меню позволяет настроить подсветку на свой вкус. Philips Ambiglow создает незабываемый эффект погружения в действие, особенно при просмотре фильмов, спортивных передач и при прохождении видеоигр.
DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.
Новый кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним разъемом обеспечивает легкое подключение с использованием единого кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. USB 3.1 также обеспечивает быструю передачу данных (в 20 раз быстрее, чем USB 2.0), что позволяет без проблем передавать видеопоток при просмотре 4K-фильмов. Один кабель для всех подключений.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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