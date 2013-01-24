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Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

436M6VBPAB/01
Общая оценка / 5
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    Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    436M6VBPAB/01
    Общая оценка / 5

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    Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране. Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    Насладитесь моментом

    Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране. Узнать обо всех преимуществах

    Насладитесь моментом

    Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране. Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    Насладитесь моментом

    Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране. Узнать обо всех преимуществах

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      • Momentum
      • 43 (диагональ 108 см/42,51")
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

      Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

      Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

      DisplayHDR 1000 для невероятного качества изображения

      DisplayHDR 1000 для невероятного качества изображения

      Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 1000 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 1000 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 1000 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

      Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

      Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

      В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.

      Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

      Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

      Инновационная технология Ambiglow визуально расширяет экран, проецируя на стену за экраном световой ореол. Быстрый процессор анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Удобное меню позволяет настроить подсветку на свой вкус. Philips Ambiglow создает незабываемый эффект погружения в действие, особенно при просмотре фильмов, спортивных передач и при прохождении видеоигр.

      Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

      Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

      Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

      Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

      Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

      Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.

      MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

      С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

      Более качественный звук благодаря DTS Sound™

      DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.

      Один кабель USB-C для всех подключений

      Новый кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним разъемом обеспечивает легкое подключение с использованием единого кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. USB 3.1 также обеспечивает быструю передачу данных (в 20 раз быстрее, чем USB 2.0), что позволяет без проблем передавать видеопоток при просмотре 4K-фильмов. Один кабель для всех подключений.

      Концентратор USB 3.0 для удобного доступа и быстрой зарядки

      Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        MVA
        Адаптивная синхронизация
        Да
        Тип подсветки
        B-LED и пленка с QD
        Размер панели
        108 см (42,51 дюйма)
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 2 %
        Цветовая гамма (мин.)
        Цветовой охват BT. 709: 100 %*; цветовой охват DCI-P3: 97,6 %*
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC: 119 %*, sRGB: 145 %*
        HDR
        Сертификаты DisplayHDR 1000 и UHDA
        Рабочая область просмотра
        941,18 (Г) x 529,42 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Плотность пикселей
        103,64 PPI
        Время отклика (типич.)
        4 мс (серый к серому)*
        Низкая задержка ввода
        лучшее время < 4 мс
        Яркость
        Свободный формат: число; ед. измерения=нит
        720 кд/м² (типич.), 1 000 кд/м² (пик.)  нит
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,245 x 0,245 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерцания
        Да
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цвета дисплея
        1,07 млрд цветов (10 бит*)
        Частота сканирования
        23–80 Гц (В)/30–160 Гц (Г)
        sRGB
        Да
        Режим LowBlue
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • HDMI 2.0 x 2
        • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
        • Mini DisplayPort 1.4 — 1 шт.
        • USB-C (режим DisplayPort Alt)
        USB
        USB 3.0 — 2 шт. (2 шт. для быстрой зарядки)*
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Тип пульта ДУ
        Пульт ДУ Philips RC6
        Встроенные АС
        7 Вт x 2 (с DTS Sound)
        MultiView
        • Режим PIP/PBP
        • Устройства 2x
        Удобство пользователя
        • Меню/ОК
        • Ввод/вверх
        • Игровой режим SmartImage / назад
        • Громкость/вниз
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        ПО SmartControl
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
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        • Греческий
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        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Ambiglow
        • Низкая задержка ввода
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (200 x 200 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5/10  градусов

      • Питание

        В активном режиме
        62,69 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        Маркировка класса энергоэффективности
        C
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внутреннее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        976 x 661 x 264  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        976 x 574 x 63  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        1090 x 764 x 338  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        14,71  кг
        Изделие без подставки (кг)
        13,96  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        20,72  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 до 40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        50 000 ч (без подсветки)  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        • WEEE
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • RCM
        • BSMI
        • CB
        • CECP
        • cETLus
        • RoHS (Китай)
        • EAC
        • E-standby
        • ICES-003
        • J-MOSS
        • KC
        • KCC
        • KUCAS
        • Кувейт
        • PSB
        • PSE
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • УКРАИНСКИЙ
        • VCCI

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Глянцевая/текстурированная

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        Кабель USB-C, кабель USB-C/A, кабель DP, кабель HDMI, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да
        Аксессуары
        Пульт ДУ

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          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Низкая задержка ввода: лучшее время < 4 мс, измерения проводились в особых условиях.
          • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
          • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
          • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
          • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
          • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
          • 10 бит при смешивании с 8 бит в FRC