4000 seriesТонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
48PFT4100/12
Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips Full HD серии 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.
Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.
100 Гц PMR для четких динамичных сцен
Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.
USB для воспроизведения мультимедийного контента
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Подставка открытой конструкции создает эффект невесомости
Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.
Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Изображение/дисплей
Формат изображения
4:3/16:9
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
48
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
121
см
Дисплей
LED Full HD
Разрешение панели
1920 x 1080р
Яркость
200
кд/м²
Улучшение изображения
Digital Crystal Clear
Perfect Motion Rate 100 Гц
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы
до 1920 x 1080 при 60 Гц
Видеовходы
24, 25, 30, 50, 60 Гц
до 1920x1080p
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/C
Воспроизведение видео
NTSC
PAL
SECAM
Поддержка MPEG
MPEG2
MPEG4
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Взаимодействие с пользователем
Программирование
Приостановка просмотра телепередачи
Запись на USB*
Удобство использования
Кнопка домашнего меню
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы
Обновление встроенной программы через USB
Регулировка формата экрана
Автомасштабирование
Superzoom
Расширение формата 16:9
Не в масштабе
4:3
16:9
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Электронный гид телепередач*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
16 Вт
Улучшение звука
Incredible Surround
Clear Sound
Автоматическая регулировка громкости
Регулировка НЧ
Функция Smart Sound
Подключения
Количество разъемов HDMI
2
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
1
Количество разъемов USB
1
Другие подключения
Антенна F-типа
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Аудиовход (DVI)
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
Питание
Электропитание
220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура окружающей среды
5–35 °C
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Маркировка класса энергоэффективности
A+
Маркировка энергоэффективности ЕС
56
Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Режим ECO
Отключение изображения (для радио)
Энергопотребление в выключенном состоянии
< 0,3
Потребление электроэнергии в год
82
кВт/ч
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Гарантийный талон
Размеры
Ширина устройства
1082
миллиметра
Высота устройства
623
миллиметра
Глубина устройства
78
миллиметра
Вес продукта
12,2
кг
Ширина с подставкой
1082
миллиметра
Высота с подставкой
663
миллиметра
Глубина с подставкой
256
миллиметра
Вес изделия с подставкой
12.8
кг
Ширина коробки
1160
миллиметра
Высота коробки
715
миллиметра
Глубина коробки
131
миллиметра
Вес, включая упаковку
15,8
кг
Совместимое настенное крепление
200 x 200 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
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