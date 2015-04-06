Ключевые слова для поиска

  • Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

    4000 series Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

    48PFT4100/12

    Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

    Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips Full HD серии 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    4000 series Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

    с технологией Digital Crystal Clear

    • 121 см (48")
    • Full HD LED TV
    • DVB-T/T2/C
    Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

    Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

    Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

    100 Гц PMR для четких динамичных сцен

    100 Гц PMR для четких динамичных сцен

    Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.

    USB для воспроизведения мультимедийного контента

    USB для воспроизведения мультимедийного контента

    Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

    Подставка открытой конструкции создает эффект невесомости

    Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.

    Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

    Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

    Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

    Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      4:3/16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      48  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      121  см
      Дисплей
      LED Full HD
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Яркость
      200  кд/м²
      Улучшение изображения
      • Digital Crystal Clear
      • Perfect Motion Rate 100 Гц

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные входы
      до 1920 x 1080 при 60 Гц
      Видеовходы
      • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
      • до 1920x1080p

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      DVB-T/T2/C
      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Поддержка MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4

    • Мультимедийные приложения

      Форматы воспроизведения видео
      • Контейнеры: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      Форматы воспроизведения музыки
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA версии 2 до версии 9.2
      Поддерживаемый формат субтитров
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Форматы воспроизведения изображений
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG

    • Взаимодействие с пользователем

      Программирование
      • Приостановка просмотра телепередачи
      • Запись на USB*
      Удобство использования
      Кнопка домашнего меню
      Обновление встроенной программы
      • Мастер обновления встроенной программы
      • Обновление встроенной программы через USB
      Регулировка формата экрана
      • Автомасштабирование
      • Superzoom
      • Расширение формата 16:9
      • Не в масштабе
      • 4:3
      • 16:9
      Индикатор уровня сигнала
      Да
      Телетекст
      1000-страничный гипертекст
      Электронный гид телепередач*
      Электронный гид телепередач на 8 дней

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      16 Вт
      Улучшение звука
      • Incredible Surround
      • Clear Sound
      • Автоматическая регулировка громкости
      • Регулировка НЧ
      • Функция Smart Sound

    • Подключения

      Количество разъемов HDMI
      2
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Прямое управление с помощью пульта ДУ
      • Управление аудиопараметрами системы
      • Режим ожидания системы
      • Запуск воспроизведения одним нажатием
      Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
      1
      Количество разъемов USB
      1
      Другие подключения
      • Антенна F-типа
      • Общий интерфейс CI+
      • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
      • Аудиовход (DVI)
      • Выход для наушников
      • Разъем для сервисного обслуживания

    • Питание

      Электропитание
      220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Температура окружающей среды
      5–35 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,3 Вт
      Маркировка класса энергоэффективности
      A+
      Маркировка энергоэффективности ЕС
      56  Вт
      Функции энергосбережения
      • Таймер автоматического выключения
      • Режим ECO
      • Отключение изображения (для радио)
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      < 0,3
      Потребление электроэнергии в год
      82  кВт/ч

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Гарантийный талон

    • Размеры

      Ширина устройства
      1082  миллиметра
      Высота устройства
      623  миллиметра
      Глубина устройства
      78  миллиметра
      Вес продукта
      12,2  кг
      Ширина с подставкой
      1082  миллиметра
      Высота с подставкой
      663  миллиметра
      Глубина с подставкой
      256  миллиметра
      Вес изделия с подставкой
      12.8  кг
      Ширина коробки
      1160  миллиметра
      Высота коробки
      715  миллиметра
      Глубина коробки
      131  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      15,8  кг
      Совместимое настенное крепление
      200 x 200 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Настольная подставка
    • Шнур питания
    • Краткое руководство пользователя
    • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
    • Гарантийный талон
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
    • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
    • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
    • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.