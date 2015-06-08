Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Настольная подставка
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Активные очки PTA509
- 3D-очки PTA529
50PFT6510/12
Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android
Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Perfect Pixel HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и качественные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.Узнать обо всех преимуществах
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Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
Простое управление. Пульт ДУ оснащен всеми привычными, интуитивно понятными кнопками навигации, быстрого доступа и регулировки громкости. Переверните пульт, чтобы получить доступ к полноформатной клавиатуре для удобного ввода текста в любой ситуации.
Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.
Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться любимыми развлечениями. ОС Android оправдывает свое название: это настоящий робот, который ускоряет работу процессора Dual Core и гарантирует удобство использования.
Вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве? Тогда вы оцените преимущества нашей удостоенной наград технологии улучшения изображения Perfect Natural Motion, которая устраняет дрожание изображения для еще более плавных динамичных сцен. При просмотре фильмов, записанных с частотой 24 кадра в секунду, технология PNM увеличивает количество кадров в четыре раза — до 100 кадров в секунду. Наслаждайтесь невероятной четкостью и плавностью динамичных сцен.
Благодаря удостоенной наград технологии мы задали новый стандарт качества изображения высокой четкости. Процессор Philips Perfect Pixel HD обеспечивает невероятную четкость и плавную передачу динамичных сцен. От насыщенных ярких цветов и натуральной цветопередачи до более глубоких оттенков черного и ярких оттенков белого — насладитесь каждой деталью.
Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.
При разработке дизайна наклонной подставки мы остановили свой выбор на изящной глянцевой серебристой отделке, которую дополнили ультратонкой наклонной ножкой — в результате был создан аксессуар для телевизора, который легко впишется в любой современный интерьер.
Любимая музыка, как правило, хранится на вашем телефоне, но не лучше ли прослушивать ее через мощные АС телевизора? Благодаря приложению Spotify Connect вы можете воспроизводить Spotify на телевизоре, используя телефон в качестве пульта дистанционного управления. Просто нажмите кнопку воспроизведения, и музыка будет транслироваться через АС телевизора. Никаких проводов и лишних усилий — просто устройтесь поудобнее и наслаждайтесь любимыми мелодиями.
Разработанный с современным подходом к дизайну телевизор прекрасно вписывается в ваш интерьер, оставаясь таким же стильным в выключенном состоянии, как и во включенном.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Android TV
Функции Smart TV
Мультимедийные приложения
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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