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  • Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android

    6500 series Тонкий Full HD LED TV на базе ОС Android™

    50PFT6510/12

    Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android

    Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Perfect Pixel HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и качественные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.

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    6500 series Тонкий Full HD LED TV на базе ОС Android™

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    Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android

    С 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

    • 126 см (50")
    • Full HD LED TV
    • Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)
    • DVB-T/T2/C
    Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

    Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

    Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

    Пульт ДУ с клавиатурой упрощает ввод текста

    Пульт ДУ с клавиатурой упрощает ввод текста

    Простое управление. Пульт ДУ оснащен всеми привычными, интуитивно понятными кнопками навигации, быстрого доступа и регулировки громкости. Переверните пульт, чтобы получить доступ к полноформатной клавиатуре для удобного ввода текста в любой ситуации.

    Micro Dimming Pro для высокой контрастности

    Micro Dimming Pro для высокой контрастности

    Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.

    Процессор Dual Core и ОС Android для надежной работы

    Процессор Dual Core и ОС Android для надежной работы

    Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться любимыми развлечениями. ОС Android оправдывает свое название: это настоящий робот, который ускоряет работу процессора Dual Core и гарантирует удобство использования.

    Perfect Natural Motion для четких и плавных динамичных сцен

    Perfect Natural Motion для четких и плавных динамичных сцен

    Вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве? Тогда вы оцените преимущества нашей удостоенной наград технологии улучшения изображения Perfect Natural Motion, которая устраняет дрожание изображения для еще более плавных динамичных сцен. При просмотре фильмов, записанных с частотой 24 кадра в секунду, технология PNM увеличивает количество кадров в четыре раза — до 100 кадров в секунду. Наслаждайтесь невероятной четкостью и плавностью динамичных сцен.

    Perfect Pixel HD — удостоенная наград технология улучшения качества изображения

    Благодаря удостоенной наград технологии мы задали новый стандарт качества изображения высокой четкости. Процессор Philips Perfect Pixel HD обеспечивает невероятную четкость и плавную передачу динамичных сцен. От насыщенных ярких цветов и натуральной цветопередачи до более глубоких оттенков черного и ярких оттенков белого — насладитесь каждой деталью.

    Технология Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

    Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.

    Наклонная подставка: геометрия четких линий

    При разработке дизайна наклонной подставки мы остановили свой выбор на изящной глянцевой серебристой отделке, которую дополнили ультратонкой наклонной ножкой — в результате был создан аксессуар для телевизора, который легко впишется в любой современный интерьер.

    Spotify Connect — ваша любимая музыка на телевизоре

    Любимая музыка, как правило, хранится на вашем телефоне, но не лучше ли прослушивать ее через мощные АС телевизора? Благодаря приложению Spotify Connect вы можете воспроизводить Spotify на телевизоре, используя телефон в качестве пульта дистанционного управления. Просто нажмите кнопку воспроизведения, и музыка будет транслироваться через АС телевизора. Никаких проводов и лишних усилий — просто устройтесь поудобнее и наслаждайтесь любимыми мелодиями.

    Современный дизайн превосходно вписывается в любой интерьер

    Разработанный с современным подходом к дизайну телевизор прекрасно вписывается в ваш интерьер, оставаясь таким же стильным в выключенном состоянии, как и во включенном.

    • Подсветка Ambilight

      Возможности режима Ambilight
      Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, Игровой режим, Ambilight+Hue
      Версия Ambilight
      Двусторонняя

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      50  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      126  см
      Дисплей
      LED Full HD
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Яркость
      350  кд/м²
      Процессор обработки изображения
      Perfect Pixel HD
      Улучшение изображения
      Perfect Natural Motion, Технология Perfect Motion Rate 800 Гц, Технология Micro Dimming Pro, Функция Super Resolution

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
      до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц, при 60 Гц
      Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
      до FHD 1920 x 1080p, при 24, 25, 30, 50, 60 Гц

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      DVB-T/T2/C
      Воспроизведение видео
      NTSC, PAL, SECAM
      Поддержка MPEG
      MPEG2, MPEG4
      Телегид*
      Электронный гид телепередач на 8 дней
      Индикатор уровня сигнала
      Да
      Телетекст
      1000-страничный гипертекст

    • Android TV

      ОС
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Предустановленные приложения
      Google Play Фильмы*, Google Play Музыка*, Поиск Google, Голосовой поиск, YouTube, Netflix*
      Объем флэш-памяти
      8 ГБ, возможность увеличения памяти через USB

    • Функции Smart TV

      Взаимодействие с пользователем
      Клиент и сервер MultiRoom, SimplyShare, Сертификация Wi-Fi Miracast*
      Интерактивное телевидение
      HbbTV
      Приложения SmartTV*
      Сетевые видеомагазины, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
      Удобство использования
      Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
      Обновление встроенной программы
      Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
      Регулировка формата экрана
      Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение
      Приложение Philips TV Remote*
      Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу
      Пульт ДУ
      с клавиатурой

    • Мультимедийные приложения

      Форматы воспроизведения видео
      Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
      Форматы воспроизведения музыки
      AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
      Поддерживаемый формат субтитров
      .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
      Форматы воспроизведения изображений
      JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      20 Вт
      Улучшение звука
      Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Функция Smart Sound, Triple Surround

    • Подключения

      Количество разъемов HDMI
      4
      Возможности HDMI
      Канал возврата аудиосигнала
      EasyLink (HDMI-CEC)
      Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
      Количество разъемов USB
      3
      Беспроводное соединение
      Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n 2x2
      Другие подключения
      Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Аудиовход (DVI), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания, Разъем для спутниковой приставки

    • Питание

      Электропитание
      220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Температура окружающей среды
      5–35 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      < 0,3

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

    • Размеры

      Ширина устройства
      1124 миллиметра
      Высота устройства
      647 миллиметра
      Глубина устройства
      77 миллиметра
      Вес продукта
      13,3 кг
      Вес, включая упаковку
      21,3 кг
      Совместимое настенное крепление
      400 x 200 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Настольная подставка
    • Шнур питания
    • Краткое руководство пользователя
    • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
    • Активные очки PTA509
    • 3D-очки PTA529
    Badge-D2C

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    • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
    • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
    • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
    • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
    • Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
    • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
    • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
    • Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
    • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
    • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
    • Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

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