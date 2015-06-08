Spotify Connect — ваша любимая музыка на телевизоре

Любимая музыка, как правило, хранится на вашем телефоне, но не лучше ли прослушивать ее через мощные АС телевизора? Благодаря приложению Spotify Connect вы можете воспроизводить Spotify на телевизоре, используя телефон в качестве пульта дистанционного управления. Просто нажмите кнопку воспроизведения, и музыка будет транслироваться через АС телевизора. Никаких проводов и лишних усилий — просто устройтесь поудобнее и наслаждайтесь любимыми мелодиями.