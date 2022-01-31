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Professional Monitor

Дисплей Video Wall

55BDL4007X/00
Общая оценка / 5
  • Время большого формата Время большого формата Время большого формата
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    Professional Monitor Дисплей Video Wall

    55BDL4007X/00
    Общая оценка / 5

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала Узнать обо всех преимуществах

    Professional Monitor Дисплей Video Wall

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала Узнать обо всех преимуществах

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала Узнать обо всех преимуществах

    Professional Monitor Дисплей Video Wall

    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала Узнать обо всех преимуществах

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      Время большого формата

      Универсальный дисплей для видеостены.

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • 700 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Удаленное управление системой через CMND

      Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

      Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

      Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

      Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

      Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        700  кд/м²
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Дымка
        28 %

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • Композитный (общий компонент Y)
        • Компонентный BNC (x3)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        • USB 2.0 (x1)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        • Аудио лев./пр. (RCA) x1
        Видеовыход
        • DVI-I (x1)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        Цифровой аудиовыход
        • Разъем для внешней АС
        • Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45, 2 шт.
        Другие подключения
        • OPS
        • Датчик температуры

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 10 x 10
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • RS232
        • Проходной вход DVI
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Концентратор RJ45
        доступно

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–90 % (без конденсации)

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребление (макс.)
        360 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        165  Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Подставка
        BM05462 / BM05922 (опционально)
        Аксессуары в комплекте
        • Крышка выключателя AC
        • Прокладка x3
        • Комплект-1 (x1)
        • Комплект-2 (x2)
        • Кабель питания ( 3 м )
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232 ( 3 м )
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Зажим для кабеля (3 шт.)
        • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • PSB
        • CE
        • CU
        • ETL
        • CCC
        • CECP
        Гарантия
        3-летняя гарантия

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MPD
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG

      • Размеры

        Ширина устройства
        1211,4  миллиметра
        Высота устройства
        682,2  миллиметра
        Глубина устройства
        97,3 (глубина с подставкой) / 98,4 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        47,69  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        26,86  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,83 (глубина с подставкой) / 3,87 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
        Ширина рамки
        0,9 мм
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вес продукта
        24,9  кг

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