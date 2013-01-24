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Дисплей Q-Line

65BDL3000Q/00
Общая оценка / 5
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
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    Дисплей Q-Line

    65BDL3000Q/00
    Общая оценка / 5

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

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      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      Бесподобное качество

      • 65"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Функция отказоустойчивости для проведения конференций

      Удобное проведение презентаций и видеоконференций благодаря функции отказоустойчивости. Когда конференц-зал не используется, контент с любого источника может отображаться в фоновом режиме. Когда совещание начнется, просто подключите компьютер и дисплей автоматически выберет источник и отобразит содержимое экрана или презентацию.

      Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

      Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3 000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,74 x 0,74 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        VA

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • USB
        • Компонентный (BNC)
        • Композитный (BNC)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (через DVI-D)
        Другие подключения
        • OPS
        • USB

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Возможность сетевого управления
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        Простая установка
        Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ориентация
        Ландшафтный
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15

      • Размеры

        Ширина рамки
        13,9 мм (сверху/слева/справа), 14,9 мм (снизу)
        Ширина устройства
        1458,7  миллиметра
        Высота устройства
        834,7  миллиметра
        Глубина устройства
        81,6  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,43  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32,86  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,21  (дюймы)
        Вес продукта
        24,8  кг
        Вес изделия (фунты)
        54,7  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        176 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Дополнительные аксессуары
        Настольная подставка

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Японский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EPEAT
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • C-Tick
        • RoHS
        • FCC класс B

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка

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