Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RS232
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
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Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах
CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.
CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Удобное проведение презентаций и видеоконференций благодаря функции отказоустойчивости. Когда конференц-зал не используется, контент с любого источника может отображаться в фоновом режиме. Когда совещание начнется, просто подключите компьютер и дисплей автоматически выберет источник и отобразит содержимое экрана или презентацию.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Комфорт
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Мультимедийные приложения
Прочее