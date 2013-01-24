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Signage Solutions Дисплей Q-Line

65BDL3550Q/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

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      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 18:7.

      • 65"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Подключение и управление контентом через Интернет

      Подключайтесь и управляйте контентом через встроенный Интернет-браузер HTML5. С помощью браузера на базе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме, потоковой передачи контента в режиме "Картинка-в-картинке" (PiP) или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        9  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        IPS
        Клиническая визуализация
        Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)
        Операционная система
        Android 8.0

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50,60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45

      • Комфорт

        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Ориентация
        Альбомный режим (16/7)
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Устройство загрузки
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Простая установка
        Специальная подставка

      • Размеры

        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Ширина устройства
        1462,3  миллиметра
        Высота устройства
        837,3  миллиметра
        Глубина устройства
        68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,57  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32,96  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,71 (с настенным креплением) / 3,54 (с подставкой)  (дюймы)
        Вес продукта
        27,80  кг
        Вес изделия (фунты)
        61,29  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Потребление (макс.)
        210 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        155  Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель HDMI
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Винт M3 (x2)
        • Логотип Philips
        • Крышка для USB

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • VP8
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Японский
        • Арабский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC класса A
        • PSB
        • VCCI

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        • Dual Core Cortex A53 1,1 ГГц
        • Dual Core Cortex A73 1,15 ГГц
        GPU
        ARM Mali G51
        Память
        • 2 ГБ DDR3
        • 8 ГБ eMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель HDMI

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