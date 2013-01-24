Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Настольная подставка
- Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
Ключевые слова для поиска
Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть
Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть
Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах
Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть
Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть
Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.
Персонализируйте свой телевизор с Philips Android TV. Если на этой неделе вы хотите посмотреть контент на Amazon и YouTube, а на следующей — Rakuten TV и Netflix, это решение именно для вас. Четкий и понятный интерфейс позволяет располагать источники контента так, как удобно вам. Легко продолжайте просмотр начатых эпизодов и знакомьтесь с анонсами новых фильмов.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Дизайн
Аксессуары